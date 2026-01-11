Opositores esperan "ansiosos" las anunciadas excarcelaciones en Venezuela

Opositores en Venezuela esperan con ansias su libertad en medio de un proceso de excarcelaciones a cuentagotas anunciado hace tres días bajo presiones de Estados Unidos, dijo el domingo la esposa de uno de ellos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó el jueves a excarcelar prisioneros tras prometer cooperar con Washington, luego de la captura del líder depuesto Nicolás Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas hace una semana.

Pese a que se anunció un "número importante" de liberaciones, apenas una veintena ha salido, contabilizan oenegés.

Freddy Superlano, un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, pudo ver por primera vez a su esposa el domingo desde su arresto dos días después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato bajo denuncias de fraude.

Está recluido en la cárcel del Rodeo I, donde decenas de familiares se agolparon desde el jueves con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos. Antes estuvo en la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, calificada un centro de tortura por defensores de derechos humanos.

"Pude constatar que está vivo (...) y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir de allí", dijo a la prensa su esposa Aurora Silva, de 36 años, quien pasó meses sin saber del paradero de Superlano, inhabilitado políticamente justo después de ganar la gobernación del estado Barinas, un antiguo feudo del chavismo.

Superlano le contó a su esposa que sus compañeros están enterados de las excarcelaciones anunciadas: "están ansiosos, están claros y están a la espera de su libertad", le dijo.

Decenas de familiares de presos políticos se enfilaron en la entrada del Rodeo I para una nueva jornada de visitas, que les renovó las esperanzas tras tres días de zozobra.

El activista Roland Carreño, periodista de profesión, está detenido en esa penitenciaria, ubicada a las afueras de Caracas.

"Está con salud y está allí adentro también", aseguró Silva.

Carreño había estado previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Fue detenido en medio de la crisis poselectoral tras la reelección de Maduro.

El presidente depuesto ahora enfrenta a la justicia en Nueva York por cargos como narcotráfico. Fuerzas estadounidenses lo capturaron junto a su esposa Cilia Flores en una operación militar el 3 de enero en Caracas.

Según la oenegé Foro Penal, más de 800 personas están detenidas por razones políticas en Venezuela.