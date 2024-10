Opositores usan derechos parentales y mensajes anti-transgénero en medidas electorales sobre aborto

CHICAGO (AP) — Carteles con las palabras “Detengan la cirugía de género en niños”. Folletos que advierten sobre el peligro para los menores. Palabras como “Protejan los derechos de los padres" plasmadas en boletines de iglesias.

Mientras los votantes en nueve estados deciden si consagran los derechos al aborto en sus constituciones estatales, los opositores están utilizando los derechos parentales y mensajes anti-transgénero para intentar socavar el apoyo a las propuestas de votación.

Las medidas no mencionan las cirugías de afirmación de género, y expertos legales dicen que cambiar las leyes existentes de notificación y consentimiento parental respecto a abortos y cuidados de afirmación de género para menores requeriría una acción judicial. Pero los grupos antiaborto, esperando poner fin a una racha de derrotas en las urnas, han recurrido al tipo de lenguaje que muchos candidatos republicanos a nivel nacional están usando en sus propias campañas mientras buscan movilizar a los votantes cristianos conservadores.

“Es realmente absurdo sugerir que esta enmienda se relaciona con cosas como la cirugía de reasignación de género para menores”, dijo Matt Harris, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Park en Parkville, Missouri, un estado donde los derechos al aborto están en la boleta.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó las protecciones constitucionales para el aborto, los votantes en siete estados, incluyendo los conservadores Kentucky, Montana y Ohio, han protegido los derechos al aborto o derrotado intentos de limitarlos.

“Si no puedes ganar diciendo la verdad, necesitas un mejor argumento, incluso si eso significa capitalizar en la demonización de niños trans”, afirmó el doctor Alex Dworak, un médico de medicina familiar en Omaha, Nebraska, donde los grupos antiaborto están usando la estrategia.

Vincular las iniciativas de votación sobre derechos al aborto con los derechos parentales y la afirmación de género es una estrategia tomada del repertorio de estrategias usados en Michigan y Ohio, donde los votantes, no obstante, consagraron los derechos al aborto en las constituciones estatales.

Ambos estados aún requieren que los menores obtengan el consentimiento parental para los abortos, y las nuevas enmiendas aún no han impactado la participación parental o las leyes de cuidado de afirmación de género en ninguno de los estados, indicó David Cohen, profesor de derecho en la Universidad Drexel.

“Es simplemente reciclar las mismas estrategias”, dijo Cohen.

Además de Missouri y Nebraska, los estados donde los votantes están considerando enmiendas constitucionales este otoño son Montana, Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Nevada y Dakota del Sur.

La medida de votación sobre el aborto en Missouri se ha convertido especialmente en un objetivo. La enmienda prohibiría al gobierno infringir el “derecho fundamental de una persona a la libertad reproductiva”.

El gobernador Mike Parson y el senador de Estados Unidos Josh Hawley, ambos republicanos, han afirmado que la propuesta permitiría que los menores obtengan abortos y cirugías de afirmación de género sin la participación de los padres.

La enmienda protege los servicios de salud reproductiva, “incluyendo, pero no limitado a” una lista de servicios como cuidado prenatal, parto, control de natalidad y aborto. No menciona el cuidado de afirmación de género, pero la senadora estatal de Missouri, Mary Elizabeth Coleman, republicana y abogada de la conservadora Sociedad Thomas More, dijo que es posible que eso pueda considerarse servicios de salud reproductiva.

Varios expertos legales dijeron a The Associated Press que eso requeriría un fallo judicial que es improbable.

“Sería realmente exagerado para cualquier corte decir que algo relacionado con el cuidado de afirmación de género cuenta como cuidado de salud reproductiva”, dijo Marcia McCormick, profesora de derecho y estudios de género en la Universidad de Saint Louis. Ella señaló que los ejemplos listados como cuidado de salud reproductiva en la enmienda de Missouri están todos directamente relacionados con el embarazo.

En cuanto al consentimiento parental para los abortos de menores, señaló una ley estatal existente que está escrita de manera similar a una que la Corte Suprema de Estados Unidos encontró constitucional, incluso antes de que Roe vs. Wade fuera anulado.

La mayoría de los estados tienen leyes de participación parental, ya sea requiriendo consentimiento o notificación parental. Incluso muchos estados con inclinaciones demócratas con protecciones explícitas para los derechos transgénero requieren la participación parental antes de un aborto o cuidado de afirmación de género para menores, dijo Mary Ruth Ziegler, profesora de derecho en la Escuela de derecho de la Universidad de California, Davis.

Un tribunal superior estatal tendría que anular tales leyes, lo cual es muy improbable dadas las mayorías conservadoras en muchos de los estados con el aborto en la boleta, afirmaron los expertos.

En Nueva York, una enmienda propuesta a la constitución del estado ampliaría las protecciones antidiscriminatorias para incluir etnia, origen nacional, edad, discapacidad y “sexo, incluyendo orientación sexual, identidad de género, expresión de género, embarazo, resultados del embarazo, y cuidado y autonomía de salud reproductiva”. La constitución ya prohíbe la discriminación basada en raza, color, credo o religión.

La medida no menciona el aborto. Pero debido a que es más amplia, podría ser más fácil para los oponentes atacarla. Pero los expertos legales señalaron que tampoco cambiaría las leyes estatales existentes relacionadas con la participación parental en que los menores obtengan abortos o cuidado de afirmación de género.

La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó una hoja informativa explicando que la medida no afectaría los derechos parentales, “que están gobernados por otras áreas desarrolladas del derecho estatal y federal”. Sin embargo, la Coalition to Protect Kids-NY (Coalición para proteger a los niños-Nueva York) la llama la "Ley de Reemplazo de Padres”.

Rick Weiland, cofundador de Dakotans for Health, el grupo detrás de la enmienda propuesta en Dakota del Sur dijo que utiliza el marco de Roe vs. Wade “casi palabra por palabra”.

“Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás a lo que estaba permitido bajo Roe, y siempre hubo requisitos para la participación de los padres”, dijo Weiland.

Caroline Woods, portavoz del grupo antiaborto Life Defense Fund, dijo que la medida “significa que los padres amorosos serán completamente excluidos de la ecuación”. Weiland dijo que esas afirmaciones son parte de un “flujo constante de desinformación” de los oponentes.

Si esta estrategia de campaña falló en Michigan y Ohio, ¿por qué los grupos antiaborto se apoyan en ella para las elecciones de noviembre?

Ziegler, la profesora de derecho de la Universidad de California, Davis, dijo que los oponentes de los derechos al aborto saben que pueden estar “jugando en un terreno más favorable” en estados más conservadores como Missouri o en estados como Florida que tienen umbrales más altos para pasar medidas de votación.

“Los grupos antiaborto aún están buscando una receta ganadora”, dijo Ziegler.

Geoff Mulvihill, periodista de The Associated Press en Cherry Hill, Nueva Jersey, contribuyó a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

