NUEVA YORK (AP) — Un importante grupo en contra del aborto elogió un reporte de prensa sobre que Donald Trump dijo en privado que apoya una prohibición a nivel nacional al aborto después de las 16 semanas de gestación, aunque su equipo de campaña rechazó el informe y dijo que el expresidente planea “negociar un acuerdo” sobre el procedimiento si es elegido para volver a la Casa Blanca.

Trump, el favorito para ganar la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024, ha rechazado en varias ocasiones respaldar algún límite específico sobre el aborto durante su campaña electoral, aunque se ha descrito como el “presidente más pro vida de la historia estadounidense”. También se atribuye el crédito de haber designado a tres magistrados de la Corte Suprema que ayudaron a anular el fallo del caso de Roe conta Wade, la histórica decisión de 1973 que estableció un derecho constitucional al aborto.

La organización Susan B. Anthony Pro-Life America, que apoya una prohibición a nivel nacional a los abortos después de las 15 semanas de embarazo y ha dicho que algo que sea menos restrictivo “no tiene sentido”, elogió a Trump luego de que se dio a conocer el viernes un reporte en The New York Times sobre que el exmandatario ha estado diciendo en privado que le gusta la idea de una prohibición a nivel federal del aborto después de las 16 semanas, con algunas excepciones.

“El presidente Trump está encabezando la búsqueda de consenso, y aquí es donde está la nación”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America.

Por su parte, el equipo de campaña de Trump señaló que el reporte era una “noticia falsa”, pero no ofreció detalles sobre los planes del expresidente.

“Como lo ha indicado el presidente Trump, se sentaría con ambas partes y negociaría un acuerdo con el que todos estén felices”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa del equipo de campaña de Trump.

Los demócratas y los grupos defensores del derecho al aborto aprovecharon el reporte del Times, y el presidente Joe Biden señaló que mostraba que los derechos al aborto serán un tema central de las elecciones de este año. Comentó que Trump estaba “huyendo asustado” al no decir públicamente lo que haría en torno al aborto.

“Tiene miedo de que las mujeres de Estados Unidos lo hagan rendir cuentas en las urnas en noviembre por quitarles sus derechos y por poner en peligro sus derechos”, dijo Biden en un comunicado. “Que es exactamente lo que va a pasar”.

Las encuestas han mostrado regularmente que la mayoría de los estadounidenses cree que el aborto debe ser legal en las primeras etapas del embarazo. Alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses señaló que los abortos deberían estar permitidos hasta las 15 semanas del embarazo, de acuerdo con una encuesta del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press realizada en junio del año pasado.

A pesar de que Susan B. Anthony Pro-Life America elogió a Trump el viernes, el año pasado el grupo se enfrentó públicamente con el expresidente cuando éste sugirió que las restricciones al aborto deberían de ser decididas por los estados, y no a nivel federal. La organización señaló que esa era una “postura moralmente indefendible para un candidato presidencial autoproclamado pro vida”.

El viernes, los grupos defensores de los derechos al aborto rápidamente advirtieron que si Trump gana en noviembre, ello conducirá a restricciones a nivel nacional.

Si Trump es elegido, “causará más estragos en nuestros derechos reproductivos y libertades personales”, dijo Jenny Lawson, directora ejecutiva de Planned Parenthood Votes.

“Desde hace tiempo sabemos cuál es la postura de Donald Trump respecto al aborto, y ésta discrepa con la de la mayoría de los estadounidenses”, dijo Lawson en un comunicado. “Es el principal responsable de la crisis actual de salud pública que ha permitido a 21 estados prohibir todos o algunos abortos y, sin embargo, dice que quiere encontrar un ‘acuerdo’ en este tema. Para ser claros, no existe un acuerdo sobre el derecho básico de controlar nuestras vidas y cuerpos”.

El fallo de la Corte Suprema en 2022 que anuló la decisión del caso de Roe contra Wade dejó al país con una variada gama de leyes estatales sobre el aborto.

El expresidente ha dicho que apoya las excepciones a las restricciones al aborto en caso de violación, incesto y para proteger la vida de la madre, pero ha sido vago sobre qué respaldaría si vuelve a la Casa Blanca. Ha criticado la prohibición al aborto después de las 6 semanas promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y dijo durante una entrevista con el programa “Meet the Press” de la cadena NBC el año pasado que no le importa si el aborto está prohibido a nivel federal o se deja en manos de cada estado.

“Quiero lograr algo con lo que la gente esté feliz”, dijo Trump en enero en un programa de Fox News.

La posición de Trump sobre el aborto ha cambiado con el paso de los años. Durante una entrevista de 1999 declaró: “Estoy a favor del derecho a decidir en cualquier aspecto”. Pero en su campaña presidencial de 2016, en la que buscaba ganar el importante apoyo de los republicanos evangélicos, publicó una lista de posibles nominados a la Corte Suprema, los cuales se consideraba que probablemente votarían a favor de anular el fallo de Roe contra Wade.

Sus intentos de encontrar un punto medio ponen de manifiesto lo complicado que es el tema para Trump y para la mayoría de los otros precandidatos republicanos. Prohibir o restringir duramente la interrupción al embarazo es una postura prácticamente no negociable para muchos votantes de las primarias republicanas, pero ha demostrado ser una postura perdedora en las elecciones generales desde el fallo de la Corte Suprema hace casi dos años.

Algunas de las reacciones inmediatas de la derecha al reporte del New York Times mostraron las dificultades que enfrentan Trump y otros republicanos que tratan de vadear el tema.

Students for Life Action, un grupo que se opone al aborto, emitió un comunicado en el que se mostraba escéptico del reporte, pero señaló: “queremos escucharlo del presidente Trump debido a que hay mucho que se puede hacer en su próximo gobierno, desde designaciones hasta políticas administrativas”.

Kristan Hawkins, la presidenta del grupo, dijo que un límite al aborto tras las 16 semanas del embarazo aún permitiría que se realizaran muchos procedimientos y “no hará feliz a nadie”.

Después de que la Corte Suprema anulara el fallo del caso de Roe contra Wade y de que se produjera un impulso a nivel nacional para plantear a los votantes cuestiones relativas al derecho al aborto, se prevé que este tema figure en las papeletas de varios estados este año, como Arizona, Arkansas, Florida, Missouri y Dakota del Sur. Muchas de las campañas han tenido que lidiar con las gestiones de las fuerzas antiabortistas para impedir que las preguntas lleguen a las papeletas, basándose en las estrategias observadas en otros estados, como Ohio el año pasado.

Los votantes de siete estados —California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont— se han puesto previamente del lado de los partidarios del derecho al aborto en las iniciativas electorales.

Fernando informó en Chicago. El periodista de The Associated Press Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.

