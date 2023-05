OPPO cierra su división de diseño de chips Zeku, responsable de los procesadores MariSilicon X

OPPO ha comunicado el cierre de su división de diseño de chips Zeku, que producía los procesadores MariSilicon X, y que cesa su actividad debido a "las incertidumbres en la economía mundial" y a "ajustes para el desarrollo a largo plazo".

La compañía china creó la división de diseño de procesadores Zeku en 2019 y a lo largo de su recorrido desarrolló chips que han servido a distintos dispositivos de gama alta del mercado, como es el caso del chip de procesamiento de imágenes MariSilicon X, que fue patentado en 2021.

Ahora, la tecnológica ha anunciado el cierre de esta división alegando "hacer ajustes para el desarrollo a largo plazo", tal y como recogió el medio South China Morning Post el pasado viernes, quien también tuvo acceso a declaraciones de los empleados, que aseguraron que la noticia "fue una sorpresa" y que se enteraron recibiendo un aviso "con menos de un día de antelación".

En este sentido, según comunicó OPPO, además de los ajustes para el futuro de la empresa, las razones del cierre se basan en "las incertidumbres en la economía mundial y la industria de teléfonos inteligentes".

Igualmente, la compañía también subrayó que continuaría gestionando "de manera adecuada" los asuntos relacionados y que seguiría trabajando para "ofrecer excelentes productos y servicios a los usuarios de todo el mundo".

En cuanto a los empleados, según pudo comprobar South China Morning Post, desde hacía dos semanas la división continuaba teniendo disponibles ofertas de trabajo para el desarrollo de procesadores.

Sin embargo, según este mismo medio, fue el pasado jueves cuando se les avisó a los trabajadores de que no acudieran a la oficina al día siguiente. Tal y como relató un empleado anónimo, no pudo ni "volver a la oficina a buscar el ordenador portátil". Por su parte, la compañía no ha ofrecido más declaraciones ni explicaciones de su cese repentino en la división de diseño de chips Zeku.

Europa Press