O.Próx.- Ben Gvir pide asesinar a cargos palestinos y detener a Abbas si se aprueba la propuesta de resolución de EEUU

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha abogado este lunes por reanudar los asesinatos selectivos de altos cargos palestinos y detener al presidente palestino, Mahmud Abbas, y ponerlo en aislamiento si se aprueba la propuesta de resolución presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que abre la puerta, según Ben Gvir, a la creación de un estado palestino.

"Si aceleran en el reconocimiento del estado terrorista palestino y la ONU reconoce un estado palestino, se deberían ordenar asesinatos selectivos de altos cargos de la Autoridad Palestina, que son terroristas a todas luces", ha afirmado Ben Gvir durante un encuentro del grupo parlamentario de Poder Judío retransmitido por la televisión de la Knesset o Parlamento israelí.

También ha emplazado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a detener a Abbas y ponerlo en aislamiento. "Ya hay una celda de aislamiento lista para él en la cárcel de Ketziot", ha advertido.

"Abú Mazen (Abbas) y sus amigos terroristas deben saber que no tienen inmunidad (...). Quieren destruir el Estado de Israel. Quienes perpetraron la masacre del 7 de Octubre quieren un estado palestino. Quienes están pagando salarios a los terroristas, ponen nombres de asesinos de judíos a las plazas de Ramala y niegan el Holocausto quieren un estado palestino", ha criticado.

El proyecto de resolución que podría votar este mismo lunes el Consejo de Seguridad incluye "una vía para un estado palestino" conforme al plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Vamos a ver el regreso del discurso en torno a la creación de un estado palestino. Hoy podría recibir otro impulso en el Consejo de Seguridad de la ONU. El pueblo inventado llamado pueblo palestino no debe tener un estado", ha remachado Ben Gvir.

También se ha referido a la cuestión el ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, quien ha reivindicado "el estado judío que se estableció aquí y que seguirá existiendo con plena soberanía".

"En los últimos años he trabajado duro para matar la idea de un estado palestino y tengo intención de seguir haciéndolo con todas mis fuerzas", ha señalado.