O.Próx.- La ONU expresa su "preocupación" por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este miércoles su preocupación por el ataque efectuado en la víspera por el Ejército israelí contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, que ha matado a 14 personas a pocos días de que se cumpla un año desde el acuerdo de alto el fuego pactado entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

"Nos preocupan mucho los informes de ataques aéreos israelíes en Líbano, incluyendo el campo de refugiados de Ain al Hilweh, en Sidón", ha declarado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha instado "a las partes a mantener el cese de hostilidades".

En una rueda de prensa, el representante de Guterres les ha apremiado asimismo a "abstenerse de cualquier actividad que pueda poner en peligro a la población civil y a evitar una mayor escalada del conflicto".

Al hilo, Dujarric ha asegurado que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) está haciendo "todo lo posible para mantener" la tregua y "promover la "plena" aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que contempla la retirada de las tropas israelíes al sur de la línea Azul, si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino.

"Esto lo logramos mediante los contactos que mantienen nuestros colegas de las fuerzas de paz, así como los contactos que mantiene constantemente nuestro coordinador especial para Líbano", ha afirmado en alusión a la diplomática neerlandesa Jeanine Hennis-Plasschaert, quien se desempeña en el cargo desde mayo de 2024.

El Ejército israelí ha justificado estos bombardeos sosteniendo que los atacados eran "terroristas que operaban en un campo de entrenamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Líbano, unas acusaciones rechazadas y calificadas de "pretextos" por la milicia palestina.

"No existen instalaciones militares en los campamentos palestinos en Líbano. El ataque se produjo en un campo deportivo abierto frecuentado por jóvenes conocidos por todos los residentes. Las víctimas fueron un grupo de jóvenes que estaban en el campo en el momento de ataque", ha aseverado en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

Hezbolá, por su parte, ha denunciado el ataque como "un crimen contra Líbano y su soberanía" y una "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Además, en un comunicado difundido por la cadena Al Manar, ha advertido a las autoridades libanesas de que "mostrar cualquier indulgencia, debilidad o sumisión ante este enemigo solo lo vuelve más brutal, salvaje y audaz, y que las medidas meramente reactivas que no se corresponden con la magnitud de la agresión solo conducirán a más ataques y masacres".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar la tregua --alcanzada tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023-- argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.