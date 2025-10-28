O.Próximo.- Al menos nueve muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante el

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - Al menos nueve personas han muerto en los ataques israelíes que han tenido lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya ordenado al Ejército retomar los ataques tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha explicado que sus equipos han recuperado cuatro cadáveres tras un bombardeo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza (norte), mientras que han hallado cinco cuerpos, dos de ellos de niños, en un ataque contra un vehículo en Jan Yunis (sur). No obstante, se han registrado ataques aéreos en diversas zonas del enclave palestino. En el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), dos personas que estaban en una tienda de campaña han resultado heridas, según recoge el diario palesitno 'Filastín', afín a Hamás. "Nuestros equipos y las autoridades competentes continúan sus labores de campo a pesar de las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los continuos bombardeos y la escasez de recursos. Las operaciones de rescate continúan para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros", ha declarado Basal. Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de los ataques, si bien Netanyahu les ha ordenado retomar "de inmediato" los ataques en Gaza mientras Hamás ha reiterado su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.