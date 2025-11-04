O.Próximo.- AMP.- El Ejército de Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el norte de Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - Al menos un palestino ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque perpetrado por un dron del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de tres semanas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Fuentes citadas por el diario palestino 'Filastin' han detallado que el ataque ha sido lanzado en el barrio de Al Shaaf, en el este de la ciudad de Gaza, antes de agregar que se ha saldado con otro herido, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Tras ello, el Ejército de Israel ha afirmado que sus militares "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas a partir del citado acuerdo-- y se acercó a las fuerzas que operan en el norte de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas". "Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea (...) eliminó al terrorista para eliminar la amenaza", ha manifestado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando praa eliminar cualquier amenaza inmediata", ha sostenido. El ataque ha tenido lugar un día después de la muerte de al menos dos palestinos en otro ataque israelí contra la ciudad de Rafá (sur), pese al acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".