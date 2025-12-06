O.Próximo.- AMP.- España trasladará a Abbas en su visita que es la hora de construir un "verdadero Estado palestino"

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado este sábado durante su comparecencia en el Foro Internacional de Doha (Qatar) que el Gobierno español trasladará el próximo miércoles en persona al presidente palestino, Mahmud Abbas, que es el momento de construir un "verdadero Estado palestino" en Cisjordania y Gaza bajo la Autoridad Palestina que dirige el mandatario. Abbas mantendrá el próximo miércoles sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que se tratará de su segunda visita a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno español llevó a cabo en mayo de 2024. "Es hora de trabajar para establecer un verdadero Estado palestino. Y eso significa Cisjordania y Gaza bajo una sola autoridad palestina", ha manifestado el ministro de Exteriores. Albares, además, ha aprovechado para condenar el repunte de la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania, que "de verdad, está fuera de lugar". Para Albares, el éxito del futuro Estado palestino será un éxito de Europa. "El día que exista una única autoridad palestina que controle Cisjordania y Gaza, conectadas por un corredor con salida al mar y con su capital en Jerusalén Este, viviendo en buena vecindad con Israel, habremos logrado lo que Europa representa, que es la paz y el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario", ha declarado el ministro de Exteriores. El ministro, en el marco de su participación en este foro, ha aprovechado para mantener una bilateral con su homólogo qatarí, Mohamed Bin Abdulrraman al Thani, con quien ha tratado la "excelente" relación que guardan ambos países y su consenso en lo que se refiere a la crisis palestina. En este sentido, Albares trasladó a su interlocutor que es "imprescindible definir un itinerario claro con medidas concretas e irreversibles que se apliquen en plazos verificables, a fin de mantener el impulso político actual", esto es, aprovechando el alto el fuego en vigor en la Franja de Gaza, un escenario enormemente delicado, no obstante, dado que el movimiento palestino Hamás lleva semanas acusando a Israel de su constante incumplimiento con bombardeos que han dejado desde su comienzo, el 10 de octubre, cientos de muertos. Sea como fuere, Albares ha querido insistir ante Al Thani que "en este proceso, la presencia de la Autoridad Palestina en todos los mecanismos transitorios debe ser una prioridad innegociable". El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de España y Qatar de "seguir trabajando juntos tanto en el refuerzo de la relación bilateral como en la construcción de la paz y la estabilidad regional", y con otra ratificación; la de la voluntad de ambas partes "de avanzar en todas las áreas de cooperación y de mantener un diálogo político permanente que permita consolidar los avances logrados". Por otro lado, el ministro ha aprovechado para alabar la "asombrosa" labor mediadora de Qatar en la región y, en términos generales, "dentro del orden mundial de la diplomacia". "Necesitamos la diplomacia tradicional, pero si existen otras maneras de unir a las personas, de ayudarnos mutuamente a comprendernos mejor, bienvenidas. Pero debemos asegurarnos de que siempre hablemos de una paz duradera, justa y por una buena causa", ha indicado.