O.Próximo.- AMP.- Merz va por primera vez a Israel como canciller alemán tras pedir abandonar la anexión de Cisjordania

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press)

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza.

"Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó Merz durante su visita a territorio jordano.

"Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas", añadió Merz tras la reunión con el rey Abdalá II de Jordania, en una nota enviada por Cancillería.

SIEMPRE AL LADO DE ISRAEL

Ya en Israel, Merz ha ensalzado su buena relación con las autoridades del país hebreo y no solo ha defendido que "Israel tiene derecho a defenderse", sino que además ha asegurado que Alemania "siempre estará fielmente al lado de este país (...), especialmente tras la terrible masacre (de Hamás) del 7 de octubre de 2023". "Estoy visitando Israel en un momento que difícilmente podría ser más complicado", ha agregado.

El canciller alemán ha reconocido asimismo que, si bien la actuación del Ejército israelí en Gaza ha "planteado una serie de dilemas" al Ejecutivo alemán, no observa a día de hoy no tenemos "diferencias fundamentales" entre ambos Gobiernos.

En lo cuanto al plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Merz ha manifestado su deseo de avanzar hacia una fase siguiente del proceso, confiando en que Hamás sea finalmente desarmado. "Esta guerra está siendo librada exclusivamente por Hamás. Si Hamás depone las armas, entonces hay un futuro para la región y también hay un futuro para Gaza", ha opinado, según declaraciones recogidas por la agencia dpa.

En esta línea, ha defendido nuevamente una solución de dos Estados, basada en la coexistencia pacífica entre Israel y un futuro Estado palestino independiente.

Por su parte, Herzog ha expresado su deseo de que el citado plan abra un horizonte renovado para los habitantes de Gaza, para la sociedad israelí y para los Estados árabes vecinos, y ha señalado que Alemania podría desempeñar un rol significativo en ese escenario.

"Para avanzar a la siguiente etapa, debemos asegurarnos de que Hamás y sus fuerzas sean retiradas de Gaza y ofrecer un nuevo horizonte a la región (...). Debemos trabajar juntos en ello. Alemania tiene un papel fundamental que desempeñar, tanto en Europa como en su condición de país muy importante a nivel mundial, y estoy seguro de que sus reuniones serán muy productivas y exitosas", ha declarado.

La visita de Merz a Israel ha sido criticada por la izquierda alemana, que calificó su próximo encuentro con el primer ministro de Israel como una "declaración de guerra al derecho internacional".

El copresidente del partido Die Linke, Jan van Aken, condenó que "una reunión con un presunto criminal de guerra no es una visita de Estado normal" y añadió que la reanudación de los envíos de armas alemanas a Israel es "un escándalo político", afirmando que Alemania no debería enviar armas mientras el Gobierno israelí no apoye públicamente una solución política con un Estado palestino separado.

Además de su reunión el domingo con Netanyahu, Merz también visitará el memorial del Holocausto Yad Vashem, una parada que forma parte del programa de toda visita inaugural de un canciller alemán a Israel.

Además, se reunirá con rehenes liberados por Hamás y con familiares de rehenes que fueron asesinados o fallecieron durante su cautiverio.

Antes de su partida a Israel, Merz mantuvo una conversación telefónica con el presidente palestino, Mahmud Abbas. El canciller subrayó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y saludó la actitud cooperativa de la Autoridad Palestina al respecto, según informó el portavoz del Gobierno federal, Stefan Kornelius.