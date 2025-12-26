O.Próximo.- AMP2.- Mueren dos personas en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos en el norte de Israel

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto este viernes en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos del norte de Israel, tras lo que el sospechoso ha sido tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad. El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en Telegram que una de las víctimas es un hombre de 68 años que habría sido atropellado y una adolescente de 18 años que fue apuñalada en una parada de autobús. La Policía de Israel ha apuntado que el asaltante ha sido "neutralizado" por una persona armada que abrió fuego contra él y ha resaltado que se trataría de un ataque en varios puntos que empezó en Beit Shean, cerca de la frontera con Cisjordania, y terminó en un cruce cerca de Afula, donde fue tiroteado. El jefe de la Policía israelí, Danny Levy, ha subrayado en declaraciones a la prensa que se trata de "un incidente muy grave" y ha dado las gracias al "oficial de seguridad" que tiroteó al asaltante, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "El incidente ha terminado, el terrorista fue neutralizado. Seguimos operando en lo relativo al terrorista y su familia, investigando los hechos junto al Shin Bet y otros oficiales de seguridad", ha manifestado, en referencia a las pesquisas sobre la identidad y residencia del atacante. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado que ha dado orden al Ejército par que actúe "con fuerza y de forma inmediata" en la ciudad cisjordana de Qabatiya, donde residiría el sospechoso, según un comunicado facilitado por su oficina. Así, ha destacado que las fuerzas de seguridad trabajarán para "ubicar y detener a cualquier terrorista y golpear la infraestructura terrorista en la localidad". "Cualquiera que apoye o respalde el terrorismo pagará un alto precio", ha advertido. El Ejército ha recalcado en un comunicado que el sospechoso e "un residente ilegal" que "entró a territorio israelí hace varios días", antes de afirmar que está ya reforzando su presencia en la zona fronteriza con Cisjordania de cara a lanzar "una operación" en Qabatiya. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado el "horrible" incidente, que ha tildado de "ataque terrorista combinado" perpetrado por "un despreciable terrorista", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Israel está comprometido con reforzar y fortalecer esta complicada frontera y, por supuesto, incrementar la respuesta de seguridad en la zona para garantizar la seguridad total de los residentes", ha apostillado, según un comunicado publicado por su oficina. REACCIONES DE HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado que lo sucedido "es una expresión del odio popular acumulado a causa de los crímenes diarios de la ocupación sionista, ante las masacres contra el pueblo palestino y la tierra y el incremento de las políticas de asesinato, desplazamiento, asentamiento y judaización de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza". "La resistencia en todas sus formas es un derecho legítimo garantizado por las leyes internacionales y los principios humanitarios de las personas bajo ocupación. ¿Cómo pueden personas sometidas a genocidio, agresión, asentamiento e intentos de liquidar su causa permanecer en silencio ante el brutal ocupante?", se ha preguntado. Por ello, ha advertido a Israel contra "continuar con sus políticas agresivas" y ha reiterado que "sus crímenes no les darán seguridad". "Todos los intentos de quebrar la voluntad de nuestro pueblo están destinados al fracaso", ha dicho, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. "Pedimos a las masas del pueblo palestino que refuercen su unidad y resiliencia ante la ocupación. Reclamamos también a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y rompa su silencio ante el sufrimiento de nuestro pueblo, trabajando de forma diligente para detener los crímenes de la ocupación y hacer que rinda cuentas por sus continuados crímenes", ha esgrimido. En esta línea, Yihad Islámica ha aplaudido la "heroica operación" y ha hecho hincapié en que supone "una respuesta a la política criminal contra los palestinos en su patria". "Es una confirmación de que nuestro pueblo se aferra a su tierra, su patria y sus derechos", ha explicado. "El pueblo palestino y las fuerzas de la resistencia no se verán intimidados por las campañas de ocupación o las medidas represivas de la ocupación, y nuestro pueblo mantendrá su resistencia hasta lograr libertad y liberación", ha apostillado el grupo palestino.