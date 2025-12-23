O.Próximo.- Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades belgas han solicitado formalmente este martes unirse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio ante su ofensiva militar en la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 70.900 muertos y 171.000 heridos. El tribunal de La Haya ha informado de que Bélgica ha presentado durante la jornada una declaración de intervención en el mencionado caso, invocando el artículo 63 del Estatuto, que le confiere el derecho de participar en su condición de parte de la mencionada convención. Bruselas ha enfatizado que su intervención se centra en varios artículos de la Convención del Genocidio (del primero al sexto), con "particular" atención al segundo, en especial según la interpretación de la "intención específica" requerida para la "intención genocida". Dicho artículo recoge que la convención entiende por genocidio la muerte de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lesiones graves a su integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de vida que acarreen su destrucción física, medidas para impedir nacimientos del grupo, o traslado forzoso de niños, con la intención de "destruir, total o parcialmente" al grupo. Por su parte, el tribunal ha invitado a Sudáfrica y a Israel a presentar observaciones escritas a la declaración belga, según reza un comunicado de la CIJ. Hasta la fecha se han unido a la demanda España, Colombia, Libia, México, Palestina, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil y Comoras. Nicaragua se unió pero dio marcha atrás y se retiró. Así, Bélgica se convierte en el tercer país europeo en sumarse a esta demanda. Sudáfrica presentó el 29 de diciembre de 2023 su demanda ante la CIJ por la presunta violación por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Genocicio y pidió al tribunal que dictara medidas cautelares para evitar un "daño irreparable a los derechos del pueblo palestino".