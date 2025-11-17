O.Próximo.- Ben Gvir y Smotrich participarán en el diseño de la comisión de investigación del 7 de Octubre

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Justicia del Gobierno israelí, Yariv Levin, del partido Likud, será el presidente de la comisión ministerial que diseñará las competencias y composición de la comisión de investigación sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, una comisión en la que también estarán los ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

Esta comisión deberá presentar sus recomendaciones en un plazo de 45 días para que el Gobierno decida sobre las competencias, plazos y composición de la comisión de investigación sobre el ataque.

El secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, ha anunciado los nombres de los ocho ministros que conformarán esta comisión, entre los que figuran Smotrich, ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, y Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío.

También están en la comisión el ministro de Hacienda, Zeev Elkin (Nueva Esperanza); el ministro de Agricultura, Avi Dichter (Likud); la ministra de Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel (Likud); la ministra para los Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock (Sionismo Religionso); el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu (Poder Judío), y el ministro para la Diáspora, Amichai Chikli (Likud).

La oposición israelí y las asociaciones de víctimas han criticado que la comisión que investigue lo sucedido antes, durante y después del ataque de las milicias palestinas no sea independiente, sino que dependa directamente del mismo Gobierno al que debe investigar.