O. Próximo.- Detenido un "terrorista" sospechoso de empotrar su coche contra un vehículo militar de Israel en Cisjordania

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han detenido este viernes a un "terrorista" por supuestamente empotrar su coche de forma intencionada contra un vehículo militar en el sur de Cisjordania, un suceso que se ha saldado sin víctimas.

"Un terrorista aceleró su vehículo y se empotró contra un vehículo militar en el que había miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el área de Adorayim", ha dicho en un breve comunicado, en el que ha indicado que el sospechoso fue detenido posteriormente.

Así, ha apuntado que esta persona, cuya identidad no ha trascendido, "ha sido entregada al Shin Bet --el servicio de Seguridad Interna de Israel-- para su interrogatorio", al tiempo que los militares han lanzado una operación en la zona.