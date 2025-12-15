O. Próximo.- Detenidos dos de los asaltantes judíos que agredieron a una árabe-israelí embarazada en Yafo (Israel)

MADRID, 15 de diciembre de 2025 (Europa Press). La Policía israelí ha detenido en la tarde de este lunes a dos de los tres presuntos responsables de una agresión contra una mujer árabe-israelí perpetrada el sábado en la localidad de Yafo, a las afueras de Tel Aviv, un incidente que ha provocado protestas por parte de la comunidad árabe-israelí. Los dos sospechosos están siendo interrogados en la unidad de lucha contra la delincuencia del Distrito de Ayalon, según recoge el diario 'The Times of Israel', que destaca que el Tribunal de la Magistratura de Tel Aviv ha emitido una orden de embargo sobre la información relacionada con este caso. Los dos sospechosos atacaron con un pulverizador de pimienta a una mujer de 30 años identificada como Hanan abú Shehadé cuando conducía un vehículo con sus dos hijos. Según medios árabes, los asaltantes la insultaron con frases racistas y una de sus hijas, de siete años de edad, recibió un escupitajo, hechos que provocaron la indignación de esta comunidad. La Policía atribuye el conflicto a una discusión, pero la familia apunta a una agresión racista. Hasta 15 árabe-israelíes han sido detenidos por participar en las protestas espontáneas del sábado y han sido puestos en libertad este lunes.