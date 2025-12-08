O.Próximo.- España condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de España ha condenado este lunes la entrada a las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este realizada por las fuerzas de seguridad israelíes "violando los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas", como ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

"El Gobierno urge al respeto del Derecho Internacional y de las obligaciones internacionales asumidas por todos los Estados miembros de Naciones Unidas", ha subrayado Exteriores en el escrito, al tiempo que ha llamado a Israel a "permitir que la UNRWA pueda seguir cumpliendo con su mandato sin limitaciones ni obstáculos".

Asimismo, el Ejecutivo español ha reiterado su respaldo a la UNRWA, "actor fundamental e insustituible en la resolución del conflicto entre Palestina e Israel así como en su acción para aliviar la insoportable crisis humanitaria en Gaza", como ha añadido en el comunicado.