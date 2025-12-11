O.Próximo.- Hamás critica a AI por "adoptar" la narrativa israelí tras un informe sobre crímenes de guerra por el 7-O

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este jueves a la ONG Amnistía Internacional (AI) por "adoptar" la narrativa de Israel tras la publicación de un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las milicias palestinas tanto durante como después de los ataques lanzados el 7 de octubre de 2023.

Hamás ha argumentado que el último informe "tendencioso" de la ONG contiene "falacias y contradicciones", ya que muchos edificios en comunidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza fueron destruidos durante los ataques del 7 de octubre por las propias fuerzas israelíes y muchos civiles murieron bajo fuego del Ejército, según las investigaciones llevadas a cabo por Israel.

"La repetición en el informe de las mentiras y acusaciones de la ocupación sobre las violaciones, la violencia sexual y los malos tratos a los prisioneros confirma, más allá de toda duda, que el objetivo del informe es incitar y distorsionar la realidad, adoptando la narrativa de la ocupación", ha señalado en un comunicado.

Por ello, ha instado a la ONG a "retractarse" de un informe de 173 páginas que ha calificado de "erróneo y poco profesional". De igual forma, ha pedido a Amnistía que no "se confabule con los intentos de la ocupación de demonizar al pueblo palestino y su legítima resistencia".

"El Gobierno ocupante, desde los primeros días del estallido de la guerra en Gaza, ha impedido la entrada de organizaciones internacionales y organismos de Naciones Unidas a Gaza, y también ha impedido que equipos de investigación independientes lleguen al terreno para examinar los hechos y documentar violaciones", ha dicho.

En este sentido, Hamás ha argumentado que esto hace que "cualquier informe construido fuera del lugar de los hechos" sea "incompleto y deficiente", e impide que haya una investigación que revele "lo que verdaderamente ocurre sobre el terreno".

El último informe publicado por Amnistía detalla que combatientes de las milicias palestinas, "fuertemente armados", dispararon y lanzaron granadas contra domicilios de civiles, así como contra refugios antiaéreos, mientras que "persiguieron a quienes intentaban huir por campos y carreteras" durante los ataques.

"En varios casos, ejecutaron sumariamente a civiles tras secuestrarlos", reza el texto, que agrega que pese a las afirmaciones de Hamás de que solo atacaron objetivos militares, "la abrumadora mayoría de los muertos eran civiles y la mayoría de los lugares atacados eran comunidades residenciales u otros lugares donde se reunían civiles, a saber, dos festivales de música y una playa".

"Atacantes palestinos --combatientes con ropa de estilo militar y hombres armados o desarmados vestidos de civil-- sometieron a personas que capturaron el 7 de octubre de 2023 a abusos físicos, sexuales o psicológicos, tanto en Israel como en Gaza. También maltrataron los cuerpos de las personas asesinadas", añade.

La ONG señala en el informe que, según investigaciones israelíes, hasta doce personas en el kibutz de Beeri y tres en el de Nahal Oz fueron "asesinadas por las fuerzas israelíes en casos de identificación errónea o en aplicación de la directiva Hannibal", protocolo para evitar la captura de militares por fuerzas enemigas.

"Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los responsables de las muertes en los ataques documentados por Amnistía Internacional fueron combatientes palestinos", reza el documento, que responde a los argumentos de Hamás y añade que el Ejército israelí "no estaba presente cuando ocurrieron la mayoría de las muertes".