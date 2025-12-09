O. Próximo.- Israel lanza múltiples ataques contra supuestos objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes una oleada de ataques contra supuestos objetivos del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, incluyendo un campo de entrenamiento, instalaciones militares y una base de lanzamiento en los que Hezbolá planearía atacar a Israel, según las propias fuerzas de este país, que argumentan que esos planes violan el alto el fuego firmado hace más de un año.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado recientemente (...) infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano", han anunciado las propias FDI en su cuenta en la red social X.

Los objetivos del ataque han incluido "un complejo de entrenamiento y ejercicios" empleado por una sección del partido-milicia, según Israel, "con el fin de planificar y ejecutar planes terroristas contra las FDI y ciudadanos del Estado de Israel".

"Además, se han atacado estructuras militares y una base de lanzamiento de la organización terrorista Hezbolá, utilizadas para promover planes terroristas", ha reiterado el Ejército israelí.

En este contexto, las FDI han defendido la operación manteniendo que son estos objetivos atacados los que "constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", enmarcándolos así como "previos a una operación contra el Estado de Israel". Asimismo, han subrayado que "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel".

Tras el anuncio, el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' ha recogido al menos seis ataques aéreos cerca de Iqlim al Tufa, en la región de Nabatiye, mientras que también ha registrado fuego de ametralladoras en Aitarun, más próximo a la frontera entre ambos países. Por ahora, las autoridades libanesas no han informado de víctimas.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.