Optimismo de los mercados parece "desconectado" de incertidumbres económicas, según estudio

Los mercados bursátiles repuntaron notoriamente en los últimos meses, especialmente en Estados Unidos, hasta el punto que parecen "desconectados" de las incertidumbres económicas, afirmó este lunes el Banco de Pagos Internacionales (BPI).

El mercado estadounidense ha recuperado rápidamente sus pérdidas desde la agitación causada por el anuncio de los aranceles de Estados Unidos a principios de abril, señaló la institución internacional, conocida por ser el banco central de los grandes emisores monetarios.

Las perspectivas de un recorte de las tasas de interés y de un superávit fiscal en Estados Unidos y en Alemania atizaron el optimismo de los inversores, destacó el BPI en su informe trimestral.

Pero este apetito por los activos de riesgo parece estar en contradicción con las inquietudes macroeconómicas y los temores de un rebrote inflacionario, estimó la entidad.

"La aparente desconexión entre la incertidumbre persistente y el optimismo del mercado plantea interrogantes sobre qué fue lo que impulsó la recuperación", afirmó el BPI.

El banco, que tiene sede en Basilea, en Suiza, advirtió que algunos bancos centrales pueden verse confrontados a decisiones "complejas" debido a los aranceles, ya que algunos emisores no podrán "estabilizar simultáneamente" la inflación y el crecimiento.

Los autores del estudio apuntaron que en la práctica las repercusiones de los gravámenes comerciales son difíciles de evaluar y estimaron que podrían tener un impacto notable en Estados Unidos y sus principales socios comerciales, Canadá y México.

