Optimismo de mercado argentino se fortalece tras anuncio de próxima licitación de deuda en dólares

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina afianzaban el viernes su andar positivo ante expectativas de un encarrilamiento de la economía por un mejor clima político que podría ayudar al presidente libertario Javier Milei a acelerar su anunciada desregulación ortodoxa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un bono en dólares al 6,5% anual para la semana próxima, lo que permitiría despejar próximos vencimientos y retornar el financiamiento de los mercados.

"El stock de depósitos en dólares de Argentina está en récord histórico nominal, hay muchos dólares depositados en el sistema, y ellos perciben que puede haber algo de apetito por riesgo argentino", dijo Emiliano Anselmi de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Caputo debe estar viendo que tal vez hay lugar para que él salga a una tasa que estará entre 7 y 8%", estimó, y agregó "sabemos que el cupón va a ser 6,5% pero no sabemos a qué paridad va a salir".

El índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 1,8% hacia las 1400 GMT, coqueteando valores máximos históricos en pesos ante la firmeza en sociedades energéticas.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mostraban una ligera alza del 0,1% en la preapertura local, comentaron operadores.

"El foco del mercado pasará los próximos meses por el monitoreo de novedades tanto respecto al inicio de un sendero de acumulación de reservas internacionales como por operaciones que permitan reducir la abultada carga de pagos en dólares de los próximos años", dijo el Grupo SBS.

Argentina debe afrontar vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (unos US$27.600 millones) y en enero obligaciones por unos US$4.500 millones, en momentos en que las reservas netas del banco central (BCRA) se encuentran en rojo.

Analistas estiman que estas reservas netas arrojan contablemente en negativo por unos US$16.000 millones.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario se apreciaba un 0,52% a 1.437,5 unidades por dólar, ante una menor presión tomadora de divisas por cuestiones estacionales de fin de año.

"Una mayor claridad en el esquema monetario ayudaría a una mayor estabilidad en la demanda de pesos para pensar en una remonetización contra compras de reservas", agregó SBS.

Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1.450 unidades por dólar a fin de año y a 1.627 para la liquidación a junio de 2026.

El BCRA modificó en la víspera la metodología para el cálculo del 'Tipo de Cambio de Referencia' para dar más transparencia a las plazas de futuros ya que la cotización se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en medios electrónicos, comentaron operadores.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)