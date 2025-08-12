Optimismo de Provstgaard para la próxima temporada

“Este equipo necesita hacer una gran temporada. El año pasado no fue muy bien y la temporada no terminó bien, este año es muy importante para nosotros”, afirmó Provstgaard sobre el séptimo puesto de Lazio en la Serie A 2024-25.

“Me gusta Sarri, es un gran entrenador y tiene grandes ideas.

Trabajar con él es diferente al año pasado, donde marcamos mucho al hombre. Ahora Sarri quiere que construyamos con el balón”, explicó el defensor danés, incorporado a Lazio la temporada 2024-25.

“Los primeros meses fueron muy buenos para mí, importantes para mi crecimiento. Llegar en febrero fue importante. Me siento bien, estoy jugando mucho más en amistosos”, aseguró Provstgaard en declaraciones a los canales oficiales de Lazio.

“Quiero jugar con carácter. El fútbol italiano es muy físico y diferente al danés. Hay jugadores muy fuertes aquí, era importante para mí ganar confianza en la liga”, remarcó el zaguero de 22 años, quien citó como ejemplos al belga Romelu Lukaku, del Napoli, y al colombiano Duván Zapata, del Torino.

Provstgaard también manifestó su ansiedad por jugar los partidos de local en el estadio Olímpico frente a “nuestra fantástica afición” y reveló que su ídolo es el neerlandés Virgil Van Dijk, zaguero del Liverpool que “es bueno con los pies, pero también defensivamente”, subrayó. (ANSA).