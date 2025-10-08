Optimismo en las negociaciones sobre Gaza, afirma dirigente de Hamás a AFP
Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas que se llevan a cabo actualmente en Egipto avanzan
- 1 minuto de lectura'
Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás que se llevan a cabo actualmente en Egipto avanzan y "el optimismo" predomina, indicó este miércoles a AFP Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones.
"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y prevalece el optimismo entre todos los participantes", afirmó Al Nunu, contactado por teléfono.
"En el día de hoy se han intercambiado listas de prisioneros para liberar", añadió refiriéndose a los rehenes en manos de Hamás en Gaza y a los palestinos presos en Israel, que podrían formar parte de un canje una vez entre en vigor el alto el fuego. "Las negociaciones indirectas, con la participación de todas las partes y los mediadores, continúan" en Sharm el Sheij, en Egipto, apuntó el dirigente islamista.

