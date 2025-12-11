Oracle ganó un 95% más en su segundo trimestre fiscal, pero dispara su previsión de gasto de capital

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

El gigante tecnológico Oracle obtuvo un beneficio neto de US$6.135 millones (5.267 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 30 de noviembre, lo que equivale a un alza del 95% en comparación con las ganancias registradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía, cuyas acciones bajaban hasta un 11,53% en la negociación 'after hours', después de que elevara en US$15.000 millones (12.877 millones de euros) su previsión de gasto de capital (CapEx) para el conjunto del año fiscal.

El resultado de la multinacional reflejó un impacto positivo extraordinario de US$2.700 millones (2.318 millones de euros) en relación con la venta su participación en Ampere, después de que Oracle ya no considere estratégico seguir diseñando, fabricando y utilizando sus propios chips en sus centros de datos en la nube.

"Ahora estamos comprometidos con una política de neutralidad de chips, en la que colaboramos estrechamente con todos nuestros proveedores de CPU y GPU. Por supuesto, seguiremos comprando las GPU más recientes de Nvidia, pero debemos estar preparados y ser capaces de implementar cualquier chip que nuestros clientes deseen comprar. Habrá muchos cambios en la tecnología de IA en los próximos años y debemos mantenernos ágiles para responder a ellos", indicó Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle.

La cifra de negocio de la multinacional alcanzó en el trimestre los US$16.058 millones (13.785 millones de euros), un 14,2% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 34% de los ingresos en la nube, hasta US$7.977 millones (6.848 millones de euros), mientras que facturó un 3% menos por las ventas de software, hasta US$5.877 millones (5.045 millones de euros), aunque un 7% más por hardware, con US$776 millones (666 millones de euros).

De su lado, los ingresos procedentes de la comercialización de servicios aumentaron un 7%, hasta US$1.428 millones (1.226 millones de euros).

De este modo, en la primera mitad de su año fiscal Oracle contabilizó un beneficio neto de US$9.062 millones (7.780 millones de euros), un 49% por encima del resultado anotado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron US$30.983 millones (26.598 millones de euros), un 13% más.

En la conferencia con analistas posterior a la publicación de los resultados de la empresa, Doug Kehring, director financiero principal de Oracle, confirmó la expectativa de ingresos para el conjunto del ejercicio en unos US$67.000 millones (57.517 millones de euros), aunque advirtió de que la empresa ahora prevé que el gasto de capital (CapEx), la inversión en centros de datos e infraestructura de IA, en el año fiscal 2026 "sea aproximadamente US$15.000 millones superior a lo previsto después del primer trimestre".

Asimismo, en relación con las previsiones específicas para el tercer trimestre, Oracle espera que los ingresos totales de la nube crezcan entre un 37% y un 41% a tipo de cambio constante y entre un 40% y un 44% en dólares.

Las acciones de Oracle, que cerraron la sesión de ayer con una subida del 0,67%, se dejaban un 11,53% en la negociación fuera de horas en Wall Street, aunque acumulan una revalorización de más del 34% en lo que va de año.