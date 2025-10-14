Oracle ofrecerá servicios en la nube con los próximos chips de IA de AMD

14 oct (Reuters) - Oracle ofrecerá servicios en la nube utilizando los próximos chips de inteligencia artificial MI450 de Advanced Micro Devices, anunciaron el martes las empresas, que se apresuran a aprovechar el auge de la demanda de infraestructuras para respaldar herramientas como ChatGPT.

Las empresas desplegarán por primera vez 50.000 procesadores MI450 en el tercer trimestre de 2026 y seguirán expandiéndose a partir de 2027.

El acuerdo da a AMD otro cliente importante para sus próximos chips, al tiempo que permite a Oracle ampliar su oferta de procesadores, en un momento en que las empresas se apresuran a asegurar la capacidad informática para desarrollar IA.

"La demanda de capacidad de IA a gran escala se está acelerando a medida que los modelos de IA de próxima generación superan los límites de los clústeres de IA actuales", dijeron las compañías.

Las acciones de AMD subían más de un 3% en las operaciones previas a la apertura de la sesión, en el sentido opuesto a la caída generalizada del mercado, ya que la renovada preocupación por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China frenaba el ánimo de los inversores. Las acciones de Oracle bajaban alrededor de un 1%.

La semana pasada, AMD dio a conocer un acuerdo para suministrar chips de IA a OpenAI en un acuerdo plurianual, dando al desarrollador de ChatGPT la opción de comprar hasta aproximadamente el 10% de las acciones del fabricante de chips.

AMD había trabajado con OpenAI para mejorar el diseño de sus chips MI450 para el trabajo de IA y la empresa emergente está construyendo una instalación de un gigavatio basada en el procesador el año que viene.

También se ha informado que OpenAI firmó uno de los mayores acuerdos de nube de la historia con Oracle, en virtud del cual se espera que el desarrollador de ChatGPT compre US$300.000 millones en potencia informática durante unos cinco años.

Los "superclusters de IA" con AMD estarán alimentados por el diseño de bastidor "Helios" del fabricante de chips.

Nvidia, el mayor competidor de AMD y la empresa más valiosa del mundo, ya vende racks, o sistemas totalmente integrados que incluyen GPU y CPU, y AMD se apresura a seguir su ejemplo. (Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)