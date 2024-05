Oral-B y la Asociación Internacional para la Discapacidad y la Salud Bucodental (iADH) implementan un nuevo programa de premios para promover prácticas odontológicas beneficiosas para las personas con discapacidad en toda Europa

Ámsterdam--(business wire)--may. 15, 2024--

Hoy, en el “Día mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad” (GAAD, por sus siglas en inglés), Oral-B se enorgullece de lanzar el programa “Disability Champions Award” (Programa de premios a los Líderes de la Discapacidad) como parte de su misión de hacer que el cuidado bucodental sea más accesible para todos. En colaboración con la iADH, el programa tiene como objetivo hacer que la experiencia en la consulta del dentista en toda Europa sea más integradora y positiva, tanto para las personas con discapacidad como para sus cuidadores.

Más de un tercio (36%) de las personas con discapacidades visibles y no visibles sienten ansiedad o frustración cuando acuden al dentista. Por ejemplo, las personas con Trastorno del Espectro Autista pueden experimentar una mayor ansiedad en entornos desconocidos, como una clínica dental, ya que altera su rutina habitual. Del mismo modo, un paciente con Parálisis Cerebral, que puede tener problemas motores sin discapacidad intelectual, puede encontrar dificultades para cepillarse los dientes de forma eficaz debido a limitaciones en la coordinación motora.

Para ayudar a superar esta situación, el programa “Disability Champions Award” anima a los miembros de cada clínica dental de toda Europa a convertirse en el líder personal que garantice que su clínica se compromete a ser más positiva con respecto a la discapacidad, porque muchas veces lo único que hace falta es una persona que marque realmente la diferencia.

Al completar la formación online necesaria y las sugerencias de accesibilidad ideadas por la iADH y Oral-B (disponibles en https://www.iadh.org/oral-b-iadh-disability-champions/ ) el personal odontológico que cumpla los requisitos obtendrá su galardón de Líder de la Discapacidad. Recibirán un distintivo que podrán utilizar en su consultorio o en las redes sociales para animar a otros a convertirse en Líderes de la Discapacidad. Su consulta también aparecerá en el sitio web de Oral-B para facilitar a las personas con discapacidad y a sus cuidadores la búsqueda de clínicas positivas para la discapacidad cerca de ellos, y para que se sientan más seguros y animados a la hora de acudir al dentista.

Benjamin Binot, vicepresidente Senior de Cuidado Bucodental de P&G Europa, declaró: "El año pasado lanzamos la iniciativa ‘The Big Rethink’ en colaboración con la iADH para replantearnos cómo Oral-B puede hacer que el cuidado bucodental sea más inclusivo, accesible y positivo para las personas con discapacidad, sus cuidadores y toda la sociedad. Este año, hacemos realidad nuestra intención impulsando la acción entre los profesionales de la odontología con el programa ‘Disability Champions Awards’. Con nuestros socios a largo plazo, la iADH, hemos ideado un programa fácil de llevar a cabo y promover para el personal de la odontología, y que demuestra su compromiso de elevar el nivel de atención bucodental para las personas con discapacidad".

El profesor Pedro Diz Dios, presidente de la iADH, declaró: "En la iADH nos dedicamos a promover una atención bucodental equitativa. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con que los odontólogos tienen nociones preconcebidas de lo que hace que su práctica sea inclusiva, accesible y positiva para las personas con discapacidad y sus cuidadores.Queremos ayudar a los dentistas a replantearse la manera de ofrecer un mejor servicio para todos, y creemos que designar a una persona de la organización para que se convierta en Líder de la Discapacidad ayudará a impulsar el cambio adecuado. Esperamos que el mayor número posible de clínicas dentales de toda Europa participen en el programa ‘Disability Champions Awards’ y hagan realidad una mejor atención bucodental para todos".

El programa “Disability Champions Awards” se presentará en el evento mundial de Oral-B "Championing the Perfect Clean for All” (Defender la limpieza perfecta para todos), que se celebrará en Ámsterdam los días 15 y 16 de mayo. Más de 100 medios de comunicación, profesionales de la odontología y personas con discapacidad conocerán más sobre el programa, escucharán historias inspiradoras de los líderes de la discapacidad, y experimentarán de primera mano cómo Oral-B planea ofrecer una mejor experiencia de cuidado bucodental a las personas con discapacidad, en la consulta del dentista y en casa. De hecho, Oral-B presentará su nuevo cepillo Oral-B iO2, que acercará su revolucionaria tecnología magnética iO a un público más amplio, incluidas las personas con discapacidad.

El iO2 está diseñado para que la transición de los usuarios de cepillos manuales a cepillos eléctricos sea más fácil y aporte una experiencia de cepillado más sencilla e intuitiva. El cabezal redondo inspirado en las herramientas de los dentistas rodea los dientes, adaptándose perfectamente a su forma única, con lo que elimina un 100% más de placa bacteriana que los cepillos manuales normales, incluso en las zonas de difícil acceso de la boca. El iO2 también vendrá con un nuevo cabezal con filamentos inteligentes que ahora reducen completamente su color hasta el blanco, lo que facilita saber cuándo es el momento de cambiar el cabezal.

1 El Estudio europeo sobre salud bucodental y discapacidad (2022) encuestó a 5000 personas en el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Acerca de Procter & Gamble

P&G ofrece a consumidores de todo el mundo un sólido portfolio conformado por marcas líderes, de calidad y confianza como Ausonia®, Ambi Pur®, Ariel®, Evax®, Dodot®, Don Limpio®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, h&s®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pantene®, Swiffer®, Vicks® entre otras. P&G opera en aproximadamente 70 países a nivel mundial. Para conocer las últimas noticias e información de P&G y sus marcas, visita http://www.pg.com y nuestro perfil de Twitter @PG_Espana.

Más allá de nuestro Propósito, Valores y Principios, el fundamento sobre el que se construyó P&G y nuestra fuerza orientadora durante más de 180 años, aspiramos a ser un motor de crecimiento para convertirnos en un dinamizador de crecimiento en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. A través de nuestras prioridades ciudadanas, queremos construir un mundo mejor para todos, dentro y fuera de P&G, libre de prejuicios sexistas, con igualdad de voz y representación. La sostenibilidad medioambiental está integrada en nuestro negocio desde hace décadas, y contamos con un sólido historial de cumplimiento de nuestros objetivos en este ámbito. Apoyamos a comunidades de todo el mundo a través de nuestro personal, nuestras marcas y nuestros socios, proporcionándoles las comodidades del hogar, la salud y la higiene.

Acerca de Oral-B

Oral-B® tiene por objetivo ayudar a las personas a cepillarse como un profesional. Oral-B® fue fundada en 1950 por un periodoncista de California, que inventó un cepillo de dientes innovador para que sus pacientes pudieran conseguir unos dientes y encías más sanos en casa. Oral-B® sigue siendo fiel a su misión y hoy es el líder mundial en el mercado del cepillado, con más de 5000 millones de dólares. La marca, que forma parte de Procter & Gamble Company, fabrica cepillos eléctricos y dentífricos para adultos y niños, irrigadores bucales y productos interdentales.

Acerca de la Asociación Internacional para la Discapacidad y la Salud Bucodental (iADH)

La iADH es una organización mundial que cuenta con más de 8000 miembros de todos los sectores de la atención sanitaria y social interesados en la discapacidad y la salud bucodental. Trabajan para compartir sus conocimientos científicos, investigaciones, habilidades clínicas y experiencia colectiva con una finalidad: reducir las barreras a la atención y mejorar los resultados de la salud bucodental de las personas con discapacidad.

