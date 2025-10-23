Orange aumenta sus beneficios en el tercer trimestre y eleva sus previsiones para el año fiscal

23 oct (Reuters) - El operador francés de telecomunicaciones Orange registró el jueves un beneficio bruto de explotación en el tercer trimestre que superó ligeramente las expectativas del mercado, aludiendo a un riguroso control de costes y al crecimiento de la clientela, y elevó sus previsiones de beneficios para todo el año.

Su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones después de arrendamientos (EBITDAaL) —una métrica común utilizada por las empresas de telecomunicaciones para medir el beneficio bruto de explotación— subió un 3,7%, hasta 3440 millones de euros (US$4010 millones) en el tercer trimestre del año.

Analistas habían previsto un beneficio operativo medio de 3430 millones de euros, según el consenso de la empresa.

Orange también ha mejorado sus previsiones para el conjunto del año. Ahora espera un crecimiento del EBITDAaL de al menos el 3,5%, frente al 3% anterior.

La empresa informó de un aumento de los clientes de fibra hasta los 16 millones en todo el mundo, frente a los 15,5 millones del trimestre anterior, mientras que su base mundial de clientes de telefonía móvil creció hasta los 100,4 millones, desde los 98,1 millones de hace tres meses.

El director financiero, Laurent Martínez, dijo en una llamada con periodistas que el sólido balance de Orange le permite buscar oportunidades de adquisición en Francia y España.

El operador de telecomunicaciones ha presentado una oferta por el 50% restante del operador español MásOrange y una oferta conjunta de 17.000 millones de euros con Bouygues

y Free de Iliad por SFR.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Leo Marchandon; edición de Milla Nissi-Prussak y Matt Scuffham; edición en español de Paula Villalba)