Orange desmiente las informaciones sobre el aumento de la oferta por la participación en MasOrange

Por Javi West Larrañaga y Gianluca Lo Nostro

17 oct (Reuters) - El grupo francés de telecomunicaciones Orange no ha presentado una oferta mejorada de 4800 millones de euros (5600 millones de dólares) por la participación del 50% que no posee en el operador español MasOrange, dijo Orange el jueves, desmintiendo una información del sitio web de noticias El Confidencial.

El Confidencial dijo el jueves que Orange estaba aumentando su oferta por la participación actualmente en manos de los fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence en 800 millones de euros.

Eso supondría un aumento del 20% respecto a los 4000 millones de euros ofrecidos en julio. La participación está valorada en 10.000 millones de euros, incluida la deuda, según El Confidencial.

TAMBIÉN BUSCA UN ACUERDO EN FRANCIA

"Tras el artículo publicado hoy en El Confidencial, el grupo Orange desmiente formalmente haber presentado una oferta de 4800 millones de euros para la adquisición del 50% restante del capital de MasOrange que aún no posee", dijo la compañía en un comunicado a Reuters.

Cinven y Providence declinaron hacer comentarios. KKR no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El año pasado, la unidad española de Orange —de la que era propietaria al 100%— se fusionó con su competidor MasMovil, esta última propiedad de los tres fondos.

La empresa conjunta resultante se convirtió en el mayor operador de telefonía móvil de España, con más de 30 millones de clientes.

Orange es una de las empresas europeas de telecomunicaciones que tratan de reorganizar un sector fragmentado mediante fusiones y adquisiciones. La empresa francesa ha presentado una oferta de 17.000 millones de euros por su competidor SFR, junto con sus homólogas Bouygues e Iliad.

La oferta fue rechazada por Altice France, matriz de SFR, pero las tres compañías afirmaron el miércoles que la mantenían.

Orange, que presentó menos de un tercio de los 17.000 millones de euros ofrecidos por SFR, podría tener capital suficiente para ambas operaciones en Francia y España, según dijo el martes a Reuters una fuente conocedora del asunto. (Información de Javi West Larrañaga y Gianluca Lo Nostro; edición de Jane Merriman y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)