Orange eleva un 20% su oferta por el resto de MasOrange, según El Confidencial

16 oct (Reuters) - El operador francés de telecomunicaciones Orange ha aumentado su oferta por el 50% que no posee de MasOrange a 4800 millones de euros (US$5600 millones), informó el jueves el sitio web de noticias español El Confidencial, citando fuentes del mercado no identificadas. La nueva oferta es un 20% superior a los 4000 millones de euros ofrecidos en julio por la participación que es propiedad conjunta de los fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence. Asciende a 10.000 millones de euros incluida la deuda, añade El Confidencial en su artículo.

Un portavoz de MasOrange declinó hacer comentarios sobre la información de El Confidencial. Orange, KKR, Providence y Cinven no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

La unidad española de Orange —de la que era propietaria absoluta— se fusionó el año pasado con su competidor MasMovil, propiedad de los tres fondos. La empresa conjunta resultante se convirtió en el mayor operador de telefonía móvil del país, con más de 30 millones de clientes.

(US$1 = 0,8576 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición de David Latona y Jane Merriman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)