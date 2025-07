Orange ofrece 4000 millones de euros por el 50% restante de su filial española, según El Confidencial

MADRID, 22 jul (Reuters) - El operador francés de telecomunicaciones Orange ha ofrecido comprar el 50% que no posee de su filial española MásOrange por 4000 millones de euros (4680 millones de dólares), informó el martes el sitio web de noticias español El Confidencial, citando fuentes no identificadas. La oferta por la participación, propiedad conjunta de los fondos de capital privado KKR, Cinven y Providence, no es vinculante, según El Confidencial.

La filial española totalmente propiedad de Orange se fusionó el año pasado con MásMóvil, propiedad de los tres fondos.

Orange, MásOrange, KKR y Providence no quisieron hacer comentarios, mientras que un portavoz de Cinven no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(US$1 = 0,8548 euros) (Información de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)