Orbán acusa a Tusk de "jugar a un peligroso juego" por decir que la de Ucrania es la guerra de todos

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha cargado este martes de nuevo contra su homólogo de Polonia, Donald Tusk, al que ha acusado de "jugar a un peligroso juego" por asumir como responsabilidad del conjunto de Europa la guerra que libra Ucrania contra Rusia.

"Podrías pensar que tú estás en guerra con Rusia, pero Hungría no. Tampoco lo está la Unión Europea", ha replicado el mandatario húngaro en sus redes sociales, en un mensaje en el que ha acusado a Tusk de poner en peligro "las vidas y la seguridad de millones de europeos".

Orbán ha respondido así a unas declaraciones del jefe del Gobierno de Polonia durante un foro de seguridad celebrado en Varsovia y en el que también participó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que abogó por un escudo europeo anti drones para responder a potenciales amenazas rusas.

"Tenemos que reconocer que esta es nuestra guerra", proclamó Tusk en dicho foro, en el marco de un discurso en el que llamó a reforzar la autonomía europea ante el riesgo de que Estados Unidos enfríe las relaciones transatlánticas.