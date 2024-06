Orbán afirma que en la UE se está gestando "una coalición a favor de la guerra y la inmigración"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha afirmado que la alianza que encabeza el Partido Popular Europeo (PPE) dentro de la Eurocámara es "una coalición a favor de la guerra y de la inmigración y en contra de la economía" y ha acusado a sus antiguos compañeros de filas, los 'populares', de asumir tesis propias de la izquierda.

Orbán ha señalado directamente en una entrevista radiofónica al alemán Manfred Weber, presidente del PPE y al que le atribuye "un papel diabólico", y ha afirmado que la coalición con los socialdemócratas está ya "cerrada", tal como pudo constatarse en la reunión informal de líderes del pasado lunes.

Orbán, que durante estos últimos años no escatimado reproches contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cree sin embargo ahora que la exministra alemana es "una monaguilla" al lado de Weber, reelegido esta semana al frente del PPE tras el triunfo electoral de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Esta alianza, ha añadido, "lleva a Europa a la guerra", en alusión a las posiciones mantenidas en relación al conflicto en Ucrania. Orbán, que no ha roto los lazos con Moscú pese a la invasión del país vecino, ha señalado que no tiene sentido "querer derrotar a Rusia", en la medida en que "implica un alto precio que no vale la pena" pagar.

Por otra parte, ha agitado de nuevo el fantasma de un supuesto plan para "reemplazar a la población" y favorecer un "drástico" aumento de los musulmanes. Orbán ha afirmado en la entrevista que la coalición en ciernes busca aplicar "el plan de (el filántropo George) Soros" en materia de migración, con vistas a que entren un millón de personas.

El partido de Orbán, Fidesz, abandonó el PPE en la anterior legislatura y aún no ha decidido en qué grupo desembarcarán sus diez diputados con vistas al nuevo periodo en la Eurocámara. El dirigente húngaro ha reclamado en varias ocasiones un gran grupo ultraconservador, pero este tipo de formaciones siguen divididas entre los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni y el de Identidad y Democracia (ID) de Marine Le Pen.

Europa Press