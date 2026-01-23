Orban arremete contra Zelenski antes de las elecciones húngaras

BUDAPEST, 23 ene (Reuters) -

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, criticó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, describiéndolo como "un hombre en una posición desesperada" cuyos "esfuerzos bélicos" no apoyaría, intensificando así su campaña antiucraniana de cara a las cruciales elecciones de abril.

Mientras la economía húngara se estanca y el partido Fidesz de Orban se sitúa por detrás del partido de la oposición Tisza en la mayoría de las encuestas, el primer ministro ha planteado las elecciones parlamentarias del 12 de abril como una elección entre la guerra y la paz, presentando a Ucrania como un país que no merece ayuda financiera.

En un mensaje de Facebook dirigido directamente a Zelenski, Orban dijo a última hora del jueves:

"Usted es un hombre en una posición desesperada que, desde hace ya cuatro años, no ha podido o no ha querido poner fin a una guerra, a pesar de que el presidente de Estados Unidos le ha proporcionado toda la ayuda posible para hacerlo".

"Por lo tanto, por mucho que me halague, no podemos apoyar sus esfuerzos bélicos", añadió el líder nacionalista, rechazando de nuevo la ayuda financiera a Ucrania.

(Información de Krisztina Than y Anita Komuves; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)