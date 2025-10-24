Orbán asegura que la cumbre en Budapest entre Trump y Putin "sigue en la agenda"

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado este viernes que la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, "sigue en la agenda", después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara el miércoles que cancelaba su prevista reunión con su homólogo ruso para abordar la guerra en Ucrania.

"La cumbre de paz de Budapest está en la agenda. Los estadounidenses y los rusos están negociando y podrían alcanzar un acuerdo en cualquier momento", ha dicho en declaraciones a la emisora húngara Kossuth, antes de afirmar que "Hungría está a la espera, dado que la conferencia de paz podría celebrarse muy rápidamente en caso de acuerdo".

Trump confirmó la cancelación de la reunión prevista con su homólogo ruso en Hungría, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y después de que Washington impusiera sanciones contra dos petroleras rusas.

"Cancelamos la reunión con Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos, así que la cancelé. Pero la tendremos en el futuro", afirmó.

En este contexto, Orbán ha destacado que la Unión Europea (UE) "no debería estar a la espera de las negociaciones ruso-estadounidense, sino iniciar negociaciones con los rusos". "Deberíamos hacer exactamente lo que el presidente estadounidense está haciendo", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia estatal húngara de noticias, MTI.

Así, ha defendido que si la UE no quiere verse excluida de las decisiones que se tomen sobre Europa, debería estar presente en las negociaciones, al tiempo que ha reiterado que "Hungría no quiere verse implicada en la guerra entre Rusia y Ucrania", desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.

"Recomendamos a los ucranianos que prueben con las negociaciones de paz, podemos ayudar con eso. No enviaremos gente, no enviaremos armas, no daremos dinero, pero ayudaremos con gusto iniciando un proceso de negociaciones de paz", ha apuntado el primer ministro húngaro, muy crítico con la postura de la UE a lo largo del conflicto.

Por otra parte, ha advertido de que la adhesión de Ucrania a la UE podría arrastrar al conflicto a Hungría, como miembro del bloque. "Se convertiría en nuestra guerra y no queremos eso", ha esgrimido, antes de ahondar en que la situación en Ucrania está "drenando" fondos que son necesarios para hacer frente a la crisis económica en Europa.

"Hungría no apoya el inicio de negociaciones en la UE sobre la adhesión de Ucrania y no apoya ninguna medida financiera que deriven dinero húngaro a Ucrania o la pongan en peligro por su conexión con Ucrania", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que Budapest ha logrado modificaciones en el último paquete de sanciones a Moscú para "sacar todo lo que era malo para Hungría".