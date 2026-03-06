Orbán dice que detendrá los envíos de tránsito a través de hungría que sean importantes para ucrania

BUDAPEST, 6 mar (Reuters) -

Hungría detendrá los envíos ‌en ‌tránsito ⁠que atraviesan su territorio y que sean importantes ​para ⁠Ucrania mientras ⁠los ucranianos sigan suspendiendo los ​envíos de crudo ruso ‌a través del oleoducto ​Druzhba, según ​dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a la radio estatal el viernes.

Orbán volvió a acusar ​a Kiev de chantaje y ⁠afirmó que Hungría utilizaría todos los ‌medios a su alcance hasta que se reanudaran los flujos de petróleo.

"Hemos detenido (...) las exportaciones de diésel a Ucrania, seguimos ‌manteniendo las exportaciones de energía y ⁠detendremos los envíos en tránsito ‌que atraviesan Hungría ⁠y que sean importantes ⁠para Ucrania (...) hasta que obtengamos la aprobación de Ucrania para los envíos de petróleo", ‌dijo Orbán. (Información ​de Krisztina Than y Anita Komuves; edición de Tomasz Janowski; edición en español ‌de María Bayarri Cárdenas)