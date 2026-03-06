Orbán dice que detendrá los envíos de tránsito a través de Hungría que sean importantes para Ucrania
BUDAPEST, 6 mar (Reuters) -
Hungría detendrá los envíos en tránsito que atraviesan su territorio y que sean importantes para Ucrania mientras los ucranianos sigan suspendiendo los envíos de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, según dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a la radio estatal el viernes.
Orbán volvió a acusar a Kiev de chantaje y afirmó que Hungría utilizaría todos los medios a su alcance hasta que se reanudaran los flujos de petróleo.
"Hemos detenido (...) las exportaciones de diésel a Ucrania, seguimos manteniendo las exportaciones de energía y detendremos los envíos en tránsito que atraviesan Hungría y que sean importantes para Ucrania (...) hasta que obtengamos la aprobación de Ucrania para los envíos de petróleo", dijo Orbán. (Información de Krisztina Than y Anita Komuves; edición de Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)