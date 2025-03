orban dice que financiar la guerra de ucrania "arruinaría a europa"

(Reescribe titular y añade más detalles, citas de Orban y contexto a partir del tercer párrafo)

BUDAPEST, 7 mar (Reuters) -

La Unión Europea no puede permitirse financiar los esfuerzos militares de Ucrania ahora que la ayuda financiera de Estados Unidos ya no está garantizada, dijo el viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, después de que los líderes de 26 países de la UE firmaran un comunicado para expresar su apoyo a Ucrania, entre los que no figura Hungría.

Orban, aliado del presidente Donald Trump, que también está estrechando lazos con Moscú, dijo a la radio estatal que su Gobierno lanzaría una "consulta pública" nacional sobre la adhesión de Ucrania a la UE en las próximas semanas.

La campaña política financiada por el Estado se producirá en un momento en que Orban, en el poder desde 2010, se enfrenta a las elecciones de 2026, en las que una economía que apenas está saliendo de una crisis de inflación y un nuevo partido de la oposición en auge suponen los desafíos más fuertes a los que hasta ahora se ha enfrentado su Gobierno.

Los líderes europeos respaldaron el jueves los planes para gastar más en defensa y seguir apoyando a Ucrania en un mundo trastornado por el cambio de rumbo de las políticas estadounidenses de Donald Trump.

La cumbre de defensa de la Unión Europea en Bruselas se celebró en un contexto de temor a que Rusia, envalentonada por su guerra en Ucrania, pueda atacar a continuación a un país de la UE y a que Europa ya no pueda confiar en que Estados Unidos acuda en su ayuda.

Sin embargo, Orban, que se ha negado a enviar armas a Ucrania desde el inicio de la guerra y mantiene estrechas relaciones con Moscú, dijo que en lugar de prolongar la guerra Europa debería apoyar las conversaciones de paz de Trump.

Dijo que la forma en que la UE quiere apoyar a Ucrania ahora, mientras que también impulsa el propio gasto en defensa de Europa, "arruinaría a Europa".

"Si ahora Estados Unidos renuncia (a financiar la guerra)..., ¿cómo van a tener los otros 26 Estados miembros la posibilidad de llevar esta guerra hasta el final?", dijo Orban a la radio estatal. "Hoy parece que he vetado (la propuesta). Pero dentro de unas semanas volverán y resultará que no hay dinero para estos objetivos".

Trump ha dicho que Europa debe asumir más responsabilidades sobre su seguridad. El jueves puso en duda su voluntad de defender a los aliados de Washington en la OTAN diciendo que no lo haría si no pagan lo suficiente por su propia defensa.

La decisión del presidente estadounidense de pasar de un apoyo incondicional de Estados Unidos a Ucrania a una postura más conciliadora hacia Moscú ha alarmado profundamente a los europeos que ven a Rusia como la mayor amenaza.

(Información de Krisztina Than; edición de Christian Schmollinger y Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)