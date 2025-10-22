Orban dice que siguen los preparativos para la cumbre entre Trump y Putin

BUDAPEST, 22 oct (Reuters) -

Los preparativos para una reunión en Budapest entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, siguen su curso, dijo el miércoles el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, un día después de que la cumbre.

La reunión prevista se interrumpió debido a que el rechazo de Moscú a un alto el fuego inmediato en Ucrania ensombreció los intentos de negociación.

"(El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter) Szijjarto está en Washington. Continúan los preparativos para la cumbre de paz. La fecha aún. Cuando llegue el momento, la celebraremos", escribió Orban en Facebook.

Trump había anunciado la semana pasada que él y Putin se reunirían pronto en Hungría para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

El martes, Trump dijo que no quería celebrar una "reunión inútil", pero sugirió que podría haber más novedades y que "se lo notificaremos en los próximos dos días".

Orban, que va por detrás en la mayoría de las encuestas de cara a las elecciones parlamentarias de 2026, ha sido durante mucho tiempo aliado de Trump. También ha mantenido relaciones cordiales con Moscú, que se han sumado a la inquietud que ya había en Bruselas tras años de conflicto por lo que la UE considera un retroceso democrático en Budapest. (Información de Anita Komuves; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)