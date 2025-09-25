LA NACION

Orban habla de seguridad energética en una llamada telefónica con Trump

BUDAPEST, 25 sep (Reuters) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que trataron varios asuntos, entre ellos la seguridad energética en Europa central, dijo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro a última hora del miércoles en un vídeo en Facebook.

El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, tras reunirse con su par ruso, Serguéi Lavrov, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, afirmó que el suministro energético de Hungría no puede garantizarse sin las importaciones de gas y petróleo rusos. (Información de Krisztina Than; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

