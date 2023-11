El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha advertido este viernes de que Ucrania no está aún lista para unirse a la Unión Europea, dos días después de que la Comisión Europea recomendase abrir en 2024 conversaciones de adhesión y a un mes vista de una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se prevé clave.

Bruselas ha planteado como horizonte de inicio de las conversaciones marzo de 2024, en un informe en el que, no obstante, también asume que Kiev aún debe completar todas las reformas pendientes. El siguiente paso recae en el Consejo Europeo, donde es necesaria la unanimidad de los Veintisiete.

Sin Hungría, por tanto, Ucrania no avanzará en su integración europea y Orbán ha insistido este viernes en una entrevista radiofónica en que no cree que sea el momento. Asimismo, ha reclamado a la Comisión Europea que no vincule el potencial desembolso de fondos a la posición que Hungría pueda adoptar sobre este tema, criticando también que se pueda revisar el presupuesto comunitario para reforzar la ayuda a Ucrania.

Orbán, que no escatima críticas contra los "burócratas" de Bruselas, ha acusado a la Comisión de servir a otros intereses y de olvidarse de los objetivos fundamentales. Entre los frentes que tiene abiertos figura también la inmigración, un ámbito en el que el primer ministro se ha posicionado en contra de cualquier posible acuerdo que abra la puerta a la llegada de extranjeros.

"Hungría es de los húngaros y los trabajos deberían ir a los húngaros. Corresponde a los húngaros marcar las reglas", ha zanjado Orbán, que ha aludido a potenciales riesgos relativos al terrorismo. Tiene previsto promover nuevas leyes para reforzar de hecho este tipo de posiciones, según declaraciones difundidas por el propio Gobierno.