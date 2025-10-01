Orbán insiste en su rechazo a la adhesión de Ucrania y descarta avanzar si no es por unanimidad

COPENHAGUE, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha vuelto a dejar claro este miércoles que su país no apoya la entrada de Ucrania en la UE y que tampoco contempla avanzar en el proceso de adhesión de otra forma que no sea por unanimidad, rechazando de este modo una propuesta en este sentido del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Existe un procedimiento legal estrictamente fijado sobre cómo hacerlo y tenemos que apegarnos a ello. Esto significa decisiones unánimes", ha puntualizado Orbán en declaraciones a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE en Copenhague, rechazando así el planteamiento de Costa de cambiar el procedimiento para poder abrir capítulos de negociación con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembro y no por unanimidad, para salvar el veto de Hungría.

Orbán ha esgrimido que Ucrania no es un país soberano porque "no tienen dinero para mantenerse a sí mismo" sino que son los europeos quienes les pagan todo. "Si alguien te paga, no eres un país soberano", ha insistido.

Por ello, ha añadido el primer ministro húngaro, su propuesta es que haya un "acuerdo estratégico" con Ucrania, pero no su membresía. "Tenemos que apoyarles, no lo cuestiono, pero la cuestión es cómo lo hacemos. La membresía es demasiado, necesitamos solo un acuerdo estratégico", ha defendido.

Aunque ha reconocido que "nadie sabe qué puede pasar en 100 años" y si Ucrania finalmente será miembro de la UE, la respuesta actual es que no puede entrar "porque ser miembro significaría en primer lugar que la guerra entraría en la UE y, segundo, que el dinero de la UE iría a Ucrania y ambas cosas son malas".

En un mensaje posterior en redes sociales, Orban ha recalcado que no tiene intención de ceder ni en esta cuestión ni tampoco en el envío de más fondos a Kiev o en el cese de las importaciones de gas y petróleo de Rusia.

"Todo esto va en contra de los intereses de Hungría. La presión es fuerte y los ataques llegan de todas partes pero no cederemos", ha recalcado Orban en un mensaje en X.