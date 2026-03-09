Orbán insta a la Unión Europea a levantar sanciones a energía rusa

BUDAPEST (AP) — El primer ministro húngaro instó a la Unión Europea a levantar todas las sanciones sobre los combustibles fósiles rusos para remediar los aumentos en los precios de la energía provocados por la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro Viktor Orbán, considerado el socio más cercano del Kremlin en la UE, afirmó en un video publicado en redes sociales el lunes que había enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que “Los precios del petróleo empezaron a crecer de forma explosiva”.

La guerra con Irán, que ya va por su segunda semana, ha causado dificultades en lugares que son cruciales para la producción y el traslado de petróleo y gas desde el golfo Pérsico, lo que ha provocado alzas de precios en los mercados globales.

En el video, Orbán sostuvo que la UE, integrada por 27 países, debe “Revisar y suspender todas las sanciones sobre la energía rusa en toda Europa”. Agregó que había convocado una reunión de emergencia del gobierno el lunes para evaluar cómo evitar nuevos aumentos en los precios de la gasolina y el diésel en Hungría.

El gobierno nacionalista de Orbán se ha opuesto durante mucho tiempo a los esfuerzos de la UE por recortar las importaciones de energía rusa y, junto con la vecina Eslovaquia, ha mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos desde que Moscú lanzó una guerra total contra Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Ambos países han recibido una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso y, hasta hace poco, recibían suministros de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania.

Pero las entregas de petróleo a través del Druzhba se han detenido desde el 27 de enero, lo que ha derivado en una disputa cada vez más intensa entre Hungría y Ucrania. El gobierno ucraniano afirma que un ataque con drones rusos dañó la infraestructura del oleoducto, pero Orbán ha acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de retrasar deliberadamente los suministros de petróleo.

Como respuesta, Orbán vetó una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia y está bloqueando un importante préstamo de la UE a Ucrania por 90.000 millones de euros (US$106.000 millones) hasta que se reanuden los flujos.

Orbán, rezagado en la mayoría de las encuestas a apenas un mes de una elección crucial, ha acusado a Zelenskyy de buscar provocar una crisis energética en Hungría para influir en el resultado de la votación, como parte de la amplia campaña mediática antiucraniana de su gobierno de cara a los comicios del 12 de abril.

Para avivar aún más las tensiones, Hungría detuvo temporalmente el jueves a siete empleados de un banco estatal ucraniano y confiscó dos vehículos blindados ucranianos que transportaban decenas de millones de euros en efectivo y oro a través de Hungría, bajo sospecha de lavado de dinero.

Ucrania ha insistido en que el envío de efectivo formaba parte de servicios regulares entre bancos estatales y negó enérgicamente las acusaciones de lavado de dinero.

