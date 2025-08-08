Orbán lamenta que "Europa está dormida" mientras Trump negocia con Putin la paz en Ucrania

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha denunciado que "Europa está dormida" mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la iniciativa para resolver con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, la guerra en Ucrania, y ha exhortado directamente a los líderes de Francia y Alemania a mover ficha. Orbán cree que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ya deberían haberse reunido con Putin. "La guerra es en Europa, no al otro lado del océano. Nos interesa ponerle fin", ha reclamado el jefe del Gobierno húngaro en una entrevista radiofónica. En este sentido, ha advertido de que sólo este tipo de diálogo directo y al más alto nivel llevará a un alto el fuego en Ucrania, razón por la cual considera "una buena noticia" que Trump y Putin tengan previsto verse en los próximos días. Ni Washington ni Moscú han dado aún detalles sobre esta cita. Orbán, que ha llegado a viajar a Moscú pese a la invasión lanzada en territorio ucraniano, se ha desmarcado en reiteradas ocasiones de la posición mayoritaria dentro de la UE en relación a este conflicto, cuestionando por ejemplo la política de sanciones o las aspiraciones de Ucrania de integrarse en el bloque.