Orbán promete reprimir más a la sociedad civil antes de elecciones en Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se comprometió este sábado a continuar su ofensiva contra "seudoorganizaciones civiles, periodistas, jueces y políticos comprados", en su afán por ganar las elecciones legislativas de abril.

El dirigente nacionalista se enfrenta al desafío más difícil desde su regreso al poder en 2010, ya que su partido, Fidesz, aparece por detrás del opositor TISZA en las encuestas de intención de voto antes de los comicios del 12 de abril.

"La maquinaria opresiva de Bruselas sigue funcionando en Hungría; la barreremos después de abril", declaró en su discurso anual sobre el estado de la nación.

El líder nacionalista dijo que hay que hacer una limpieza y citó a "pseudoorganizaciones civiles, periodistas comprados, jueces, políticos".

"Hemos trabajado duro y avanzamos bien, pero este trabajo aún no terminó. Por eso debemos, y por eso vamos a ganar las elecciones en abril", afirmó.

Orbán declaró que el presidente estadounidense Donald Trump, que lo respalda, "se rebeló contra la red global de los liberales —empresarios, medios y políticos—, mejorando así nuestras posibilidades".

"Nosotros también podemos (…) expulsar de Hungría la influencia extranjera que limita nuestra soberanía, así como a sus agentes", continuó.

Orbán, de 62 años, presentó a su principal adversario, Péter Magyar,líder de TISZA, como "el títere de Bruselas" respaldado por las multinacionales.

Afirmó que, en caso de victoria de la oposición, "los bolsillos de las familias húngaras se vaciarán".