Orbán propone a una ministra clave en sus políticas conservadoras como futura presidenta de Hungría

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado este martes la candidatura a la Presidencia de la ministra de Familia, Katalin Novak, rostro visible de políticas ultraconservadoras como la polémica ley que limitaba el contenido e información LGTBI en centros educativos.

Corresponde al Parlamento elegir al jefe de Estado, un cargo más ceremonial que político y que ocupa actualmente Janos Ader, cuyo mandato expira en 2022. El partido de Orbán, Fidesz, controla dos tercios de la Cámara y tiene vía libre para proceder al relevo sin oposición.

Entre las competencias del presidente está la de designar a un primer ministro después de las elecciones parlamentarias, vetar leyes y nombrar jueces, si bien la mayor parte del peso político en Hungría recae en el Gobierno, que Orbán aspira a conservar tras los comicios de 2022.

Novak sería la primera mujer y también la persona más joven --tiene 44 años-- en asumir la Presidencia húngara, donde estaría en principio cinco años, susceptibles de ser renovados. Como ministra de Familia, han respaldado las reformas que han restringido los derechos LGTBI y ha defendido los roles de género tradicionales.

Orbán también ha aprovechado para dejar claro que no tiene previsto cambiar sus controvertida políticas migratorias, diga lo que diga la Unión Europea. A pesar de las reprimendas del Tribunal de Justicia de la UE, en particular por no respetar los derechos de los solicitantes de asilo, Budapest reivindica su derecho soberano a legislar.

El Gobierno se agarra a una reciente sentencia del Constitucional húngaro que sostiene que el país no está obligado a respetar todos los dictámenes del TUE. "No importa lo que haya dicho el tribunal europeo. Hungría tendrá derecho a defender sus fronteras", ha proclamado el primer ministro, según la agencia Bloomberg.