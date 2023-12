La Unión Europea (UE) no está "en posición de comenzar a negociar" la adhesión de Ucrania al bloque, ya que las precondiciones establecidas no fueron cumplidas, afirmó este jueves en Bruselas el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

"No hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar", dijo el dirigente húngaro al llegar para una cumbre europea que debe discutir si inicia o no esas conversaciones con Ucrania.

De acuerdo con Orban, "será necesario volver a este asunto más tarde, retornar cuando las precondiciones sean cumplidas".

La ampliación de la UE "es un proceso jurídicamente detallado basado en el mérito y que tiene precondiciones. Hemos establecido siete condiciones previas y, según la evaluación de la Comisión Europea, tres de las siete no se han cumplido".

La cumbre que arranca este jueves en la capital belga debería apoyar un informe de la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) que recomienda iniciar negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia.

Además, los mandatarios europeos deben dar luz verde a un enorme paquete de ayuda financiera a Ucrania por unos 50.000 millones de euros (más de 54.000 millones de dólares).

Orban ya adelantó que se opone al inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania, en una posición que amenaza la unidad de la UE en una cuestión considerada de extrema sensibilidad.

En una carta a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Orban llegó a pedir formalmente que la cuestión de Ucrania sea excluida de la agenda de la cumbre, para evitar que la falta de consenso lleve la reunión a un fracaso.

Este jueves, Orban tiene en su agenda una reunión de trabajo con Michel, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz.

El lunes, al abrir una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, lanzó un llamado a preservar la unidad del bloque.

De su lado, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitro Kuleba, advirtió hace una semana sobre las "consecuencias catastróficas" de una negativa de la UE a iniciar ahora las negociaciones de adhesión.

Ahg/an