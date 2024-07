Orbán viaja por sorpresa a China para reunirse con Xi y abordar la guerra entre Rusia y Ucrania

El primer ministro húngaro habla de "misión de paz" y destaca que Pekín "es una potencia clave" de cara a un acuerdo de paz

MADRID, 8 Jul. 2024 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha realizado este lunes una visita sorpresa a China en la que se ha reunido con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, un desplazamiento que ha descrito como parte de una "misión de paz", tras su reciente viaje a Rusia para hablar con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

"China es una potencia clave de cara a crear las condiciones para la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha dicho Orbán a través de su cuenta en la red social X tras su encuentro con Xi. "por eso vine a reunirme con Xi en Pekín, dos meses después de su visita oficial a Budapest", ha explicado.

Según las informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua, durante el encuentro ambos líderes han abordado la situación en Ucrania y Xi ha mostrado su "aprecio" por los "esfuerzos" de Orbán a la hoar de "promover un acuerdo político" para el conflicto.

En este sentido, el mandatario chino ha incidido en que un alto el fuego y un acuerdo político "va en interés de todas las partes" y ha abundado en que la prioridad es rebajar las tensiones a través de los principios de no expansión del conflicto, no aumentar la intensidad del mismo y no azuzar las llamas de la guerra.

"China ha promovido de forma activa las conversaciones de paz y anima y apoya todos los esfuerzos que lleven a un acuerdo pacífico a la crisis", ha explicado Xi, quien ha insistido en que las propuestas principales de ambos países son las mismas, por lo que mantendrá sus contactos con Budapest y el resto de partes implicadas.

El viaje de Orbán a Pekín tiene lugar menos de una semana después de sus reuniones con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, poco después de que Budapest asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Orbán ofreció entonces su presidencia para tener puentes sobre Ucrania, si bien admitió que no tiene mandato del bloque para ello.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha reiterado en varias ocasiones durante los últimos días --al igual que otros altos cargos del bloque--, que Orbán no puede actuar en representación de la UE, declaraciones que han sido respondidas en tono burlón desde Budapest.

Así, después de que Borrell insistiera en que Orbán no representa a la UE durante una cumbre informal celebrada recientemente por la Organización de Estados Túrquicos (OET), el director político del primer ministro, Balázs Orbán, cuestionó si "tienen permiso para cenar". "¿Es necesario también mandato del Consejo de la UE para ello?", se preguntó.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Hungría ha demostrado ser el principal aliado de Moscú dentro de la UE, cuestionando la eficacia de las sanciones y ralentizando la adopción de medidas de apoyo a las autoridades ucranianas, si bien no ha llegado a tumbar ninguna iniciativa.

Europa Press