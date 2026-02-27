Orden de liquidación del MBaer Merchant Bank es efectiva, dice regulador suizo

27 feb (Reuters) - El regulador financiero suizo FINMA anunció el viernes que la orden de liquidación de MBaer Merchant Bank AG ya es efectiva, después de que Washington amenazó con cortar el acceso del banco privado suizo al sistema financiero estadounidense por infringir las sanciones contra Irán, Rusia y Venezuela.

La FINMA concluyó el procedimiento de ejecución contra MBaer hace tres semanas, pero debido a un recurso presentado por MBaer, que el banco retiró el viernes, la FINMA no había podido aplicar sus propias medidas, informó.

En el curso de sus procedimientos, la FINMA descubrió que el banco no contaba con medidas adecuadas para combatir el blanqueo de capitales y permitía a sus clientes eludir las congelaciones oficiales de activos, añadió.

"El caso es extremadamente grave", dijo el regulador.

"Con su conducta y su organización inadecuada, (el banco) se expuso a sí mismo y al centro financiero suizo a riesgos desproporcionadamente altos", añadió la FINMA. (Reporte de Linda Pasquini, edición de Thomas Seythal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)