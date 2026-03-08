Orden de llegada y posiciones
Tras la primera carrera de la temporada
1. George Russell (Mercedes).
2. Kimi Antonelli (Mercedes) a 2,974.
3. Charles Leclerc (Ferrari) a 15,519.
4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 16,144.
5. Lando Norris (McLaren) a 51,741.
6. Max Verstappen (Red Bull) a 54,617.
7. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta.
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 vuelta.
9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta.
10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta.
11. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta.
12. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta.
13. Liam Lawson (Racing Bulls) a 1 vuelta.
14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 vueltas.
15. Carlos Sáinz (Williams) a 2 vueltas.
16. Sergio Pérez (Cadillac) a 3 vueltas.
17. Lance Stroll (Aston Martin) a 15 vueltas.
18. Fernando Alonso (Aston Martin) retirado.
19. Valtteri Bottas (Cadillac) retirado.
20. Isack Hadjar (Red Bull) retirado.
21. Oscar Piastri (McLaren) retirado.
22. Nico Hulkenberg (Audi) retirado.
Mundial de Pilotos.
1. George Russell (Mercedes) 25 puntos.
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 18 puntos.
3. Charles Leclerc (Ferrari) 15 puntos.
4. Lewis Hamilton (Ferrari) 12 puntos.
5. Lando Norris (McLaren) 10 puntos.
6. Max Verstappen (Red Bull) 8 puntos.
7. Oliver Bearman (Haas) 6 puntos.
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 puntos.
9. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 puntos.
10. Pierre Gasly (Alpine) 1 punto.
Torneos de Constructores.
1. Mercedes 43 puntos.
2. Ferrari 27 puntos.
3. McLaren 10 puntos.
4. Red Bull 8 puntos.
5. Haas 6 puntos.
6. Racing Bulls 4 puntos.
7. Audi 2 puntos.
8. Alpine 1 punto. (ANSA).