Orden de Trump que niega subvenciones a artistas por "ideología de género" viola Primera Enmienda, según juez

Por Nate Raymond

19 sep (Reuters) - Un juez federal impidió el viernes que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perjudicara a las organizaciones artísticas consideradas promotoras de "ideología de género" a la hora de decidir cuáles debían recibir subvenciones del Fondo Nacional para las Artes (NEA).

El juez federal de distrito William Smith, de Providence, Rhode Island, dictaminó que la política adoptada por la NEA para aplicar un decreto firmado por Trump era ilegal y violaba las garantías de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Smith, nombrado por el presidente republicano George W. Bush, afirmó que la política restringe indebidamente la libertad de expresión de los artistas, ya que "atribuye un peso negativo a la expresión de determinadas ideas sobre la cuestión de la identidad de género".

La NEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La resolución se produjo en una demanda presentada en marzo por cuatro organizaciones artísticas y teatrales representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, después de que la NEA exigiera a los solicitantes de subvenciones que certificaran que no promoverían la "ideología de género".

El fondo adoptó ese criterio de conformidad a un decreto que el presidente republicano firmó al regresar para su segundo mandato el 20 de enero, en el que ordenaba al Gobierno reconocer solo dos sexos —masculino y femenino— y exigía a las agencias garantizar que los fondos de las subvenciones no promovieran lo que él denominó "ideología de género".

Los demandantes afirmaron que la política de la NEA les obligaría a autocensurarse para obtener financiación y a modificar el alcance de los proyectos artísticos que incluyen personajes transgénero o actores LGBT+.

Tras la presentación de la demanda, la NEA revocó su política inicial sobre "ideología de género" y anunció que volvería a aplicar el decreto de Trump mediante una nueva política que adoptó el 30 de abril.

En virtud de la nueva política, el presidente de la NEA evaluaría las solicitudes de subvención "por su excelencia y mérito artísticos, incluyendo si el proyecto propuesto promueve la ideología de género", caso por caso.

Aunque un proyecto considerado como promotor de la "ideología de género" no se vería denegado únicamente por ese motivo, dicha determinación podría influir en la decisión final sobre su aprobación, según ha declarado el Gobierno. (Reporte de Nate Raymond en Boston, Edición de Alexia Garamfalvi y Aurora Ellis; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)