Ordenan evacuar sede de la COP30 en Belém debido a incendio
Un incendio se declaró este jueves en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a...
Un incendio se declaró este jueves en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar, constató la AFP.
Las llamas se iniciaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente. Según un periodista de AFP en el lugar, el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras del pabellón.
El humo empezó a propagarse en el interior, mientras el personal de seguridad y de la ONU se precipitaban con extintores para tratar de contener el fuego.
También estaban presentes equipos de bomberos.
Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP.
El incendio se desató mientras los ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia climática.
