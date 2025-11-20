LA NACION

Ordenan evacuar sede de la COP30 en Belém debido a incendio

Un incendio se declaró este jueves en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a...

Ordenan evacuar sede de la COP30 en Belém debido a incendio
Ordenan evacuar sede de la COP30 en Belém debido a incendio

Un incendio se declaró este jueves en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar, constató la AFP.

Las llamas se iniciaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente. Según un periodista de AFP en el lugar, el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras del pabellón.

El humo empezó a propagarse en el interior, mientras el personal de seguridad y de la ONU se precipitaban con extintores para tratar de contener el fuego.

También estaban presentes equipos de bomberos.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP.

El incendio se desató mientras los ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia climática.

