Ordenan prisión preventiva para dos de los cuatro acusados del asesinato de excandidato en Ecuador

QUITO (AP) — La justicia de Ecuador ordenó el miércoles la prisión preventiva para dos de los cuatro acusados por la Fiscalía de ser los autores intelectuales del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El político ecuatoriano fue asesinado a tiros el 9 de agosto de ese año al finalizar un acto proselitista en el norte de Quito.

La fiscalía imputó por el presunto delito de asesinato a José Serrano, exministro durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017); Ronny Aleaga, ex asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, también procesado por corrupción, y Daniel Salcedo, quien cumple una condena en prisión por cohecho.

Tras la exposición de los alegatos, la jueza María Ayala dispuso la detención de Aleaga —quien se encuentra en Venezuela— y de Salcedo. En tanto, dictaminó que Serrano y Jordán se presenten cada semana ante el consulado ecuatoriano en Miami, Estados Unidos, donde se encuentran ambos.

En el caso de Serrano, que fue detenido semanas atrás en Estados Unidos por una presunta infracción de tránsito y en medio de un trámite de verificación de su situación migratoria, la jueza aclaró que la medida regirá si es puesto en libertad. De ser deportado deberá cumplir la medida ante los tribunales en Ecuador, señaló.

Según la teoría expuesta por la fiscal Ana Hidalgo, los presuntos involucrados conformaron una estructura que buscó acabar con la vida de Villavicencio “por las denuncias de corrupción" que realizó y que los involucraba.

Jordán habría dado la orden y entregado el financiamiento para el crimen, por el cual se pagaron US$200.000. El resto fue parte de la coordinación y planificación, señaló la fiscal.

Por el magnicidio de Villavicencio fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales. Otras siete personas de nacionalidad colombiana, acusadas de participar en el crimen, fueron asesinadas en cárceles de Guayaquil y Quito donde cumplían prisión preventiva.

Las denuncias de corrupción de Villavicencio llevaron a prisión a exministros y ex altos funcionarios así como a la condena a ocho años de cárcel de Correa en 2020.